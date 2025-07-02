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Политика ,  
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Баку заявил о нарушении прав азербайджанцев в России

Баку считает, что умерших в Екатеринбурге во время следственных действий уроженцев республики, подозреваемых в убийстве, пытали. Российский СК указывал на то, что один из них умер от сердечной недостаточности
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

В России были нарушены права проживающих в стране азербайджанцев, заявила заместитель начальника управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Азербайджана Самира Наджафзаде, передает Report.

«Пытки запрещены международными договорами. Хотя Азербайджан является членом Европейской конвенции по правам человека, Россия вышла из этой конвенции. Права проживающих в России азербайджанцев нарушены», — сказала она.

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Напряженность в отношениях России и Азербайджана возникла после того, как в Екатеринбурге в конце июня провели задержания представителей азербайджанской диаспоры по делам об убийствах и покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Во время следственных мероприятий два подозреваемых — 60-летний Гусейн и 55-летний Зияддин Сафаровы — скончались. Российский СК отметил, что один из них умер от сердечной недостаточности, причины гибели второго устанавливаются. Представитель СК Светлана Петренко сообщила, что для «всестороннего и объективного расследования» уголовное дело передадут в Главное следственное управление Следственного комитета России.

Тела погибших были доставлены в Баку, там их осмотрели, после чего обоих похоронили в Азербайджане. Местные судмедэксперты заявили, что в свидетельстве о смерти старшего брата причиной кончины названа травма, младшего — сердечная недостаточность. У Сафарова-старшего обнаружили переломы ребер, которые повредили легкие, кровоизлияния в твердых и мягких тканях головы и кровоподтеки на слизистой оболочке верхней и нижней губ.

После этого Азербайджан возбудил уголовное дело по статьям об умышленном убийстве, пытках и превышении должностных полномочий.

В Екатеринбурге арестованы более пяти человек в рамках расследований дел, связанных с азербайджанцами. Баку в то же время начал расследования против россиян, среди которых журналисты местного Sputnik. МВД Азербайджана возбудило против них уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Кроме того, 1 июля Азербайджан объявил о задержании еще нескольких групп россиян. Граждан России обвиняют в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал в контексте обострения, что действия правоохранительных органов не могут быть поводами для дипломатических демаршей. «Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями», — заявил Песков. По его словам, важно продолжить работу «по разъяснению причин и характеру тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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