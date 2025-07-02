Суд в Екатеринбурге арестовал шестого задержанного азербайджанца
Ленинский районный суд Екатеринбурга до 19 июля арестовал Шахина Лалаева, шестого фигуранта дела о преступной группе, отдельных членов которой задержали ранее, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.
«Суд рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лалаева Шахина Мамедали оглы по 19 июля 2025-го включительно», — говорится в сообщении.
Ранее суд Екатеринбурга арестовал еще пятерых в рамках этого дела — Мазахира, Акифа, Аяза и Бакира Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева.
В конце июня СК сообщил о задержании членов преступной группы, причастных к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое подозреваемых, братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, скончались при задержании.
Позже в СК сообщили, что один из задержанных фигурантов дела умер, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются. Баку провел свою судмедэкспертизу после смерти задержанных Гусейна и Зияддина Сафаровых и заявил, что они умерли от посттравматического шока. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.
Накануне в Екатеринбурге также задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Позже его отпустили после допроса в статусе свидетеля по уголовному делу об убийствах.
На фоне этой ситуации отношения Москвы и Баку обострились. В Азербайджане задержали сотрудников российского агентства «Sputnik Азербайджан» (входит в МИА «Россия сегодня»), а также восьмерых россиян, которых заподозрили в транзите наркотиков.
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