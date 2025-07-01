Сын главы диаспоры Азербайджана в Екатеринбурге объяснил задержание отца

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински проходит свидетелем по делу в отношении братьев Сафаровых, сообщил РБК его сын и заместитель Мутвалы Шыхлински.

Шыхлински рассказал, что его и отца задержали улице Сулимова на северо-востоке города 1 июля. По его словам, сотрудники ФСБ направили на них пистолет и разбили окна автомобиля ломами.

«Нас повалили на пол, и я начал кричать, что я и мой отец имеют адвокатский статус, и спрашиваю, на основании чего нас задерживают», — сказал Шыхлински-младший.

Сына руководителя диаспоры Азербайджана позднее отпустили, самого Шахина Шыхлински отправили в управление СК на допрос.

Ранее Следственный комитет заявил о задержании и арестах участников преступной группы, причастных к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Мотивом преступлений следствие считает раздел сфер влияния в бизнесе.

Двое подозреваемых — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — скончались при задержании.

Судмедэксперты в Баку выяснили, что один из братьев скончался от «посттравматического и постгеморрагического шока», а второй — в результате «посттравматического шока, возникшего на фоне многочисленных полученных травм». В российском СК говорили, что один задержанный умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с задержанием и гибелью Сафаровых. 30 июня полиция Азербайджана пришла в офис «Sputnik Азербайджан» в Баку, (входит в МИА «Россия сегодня»), в результате были задержаны семь человек, возбуждено дело.