 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп заявил о наблюдении за развитием ситуации в Сумской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Трамп заявил о наблюдении за развитием ситуации в Сумской области
Video

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста о возможном наступлении российских сил в районе города Сумы заявил, что внимательно следит за этим. Трамп пообщался с журналистами после прибытия в штат Флорида.

«Посмотрим. Я пристально слежу за этим», — ответил президент Соединенных Штатов на вопрос о потенциальных действиях Вашингтона.

Власти Сумской области эвакуировали из приграничья 58 тыс. жителей
Политика
Фото:Sumy_news_ODA / Telegram

О переходе российских войск из Курской в Сумскую область начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил в марте. Тогда он заявил, что российские военные расширяют зону безопасности. Позже президент Владимир Путин подтвердил начало формирования буферной зоны для защиты российских регионов и не исключил, что Россия «заберет Сумы».

Минобороны России 18 июня сообщило о взятии села Новониколаевка в Сумской области, неделей ранее — о взятии Яблоновки. В регионе с мая действует эвакуация: по официальным данным на 28 июня, из приграничных районов уже выехали около 58 тыс. человек. Ежедневно эвакуируются примерно 100 жителей.

Украинская армия несет значительные потери при удержании позиций в Сумской области, сообщила ранее The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных и командование.

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп Сумская область Россия Украина Минфин США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Путин заявил Трампу о готовности продолжать переговоры с Украиной
Политика
Кремль ответил Трампу, сравнившему конфликт на Украине с «дракой детей»
Политика
Путин заявил о большом уважении к Трампу за его мужество
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 92,74 (+0,48) Инвестиции, 20:05 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 78,42 (-0,11) Инвестиции, 20:05
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:05
В Азербайджане арестовали четырех россиян по делу о транзите наркотиков Политика, 22:03
Указ о возврате зарубежных инвесторов. Поможет ли он привлечь их деньгиПодписка на РБК, 21:43
Зеленский сообщил о гибели комбрига при ударе в Днепропетровской области Политика, 21:40
Юран возглавил турецкий клуб из второго дивизиона Спорт, 21:36
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Трамп заявил о наблюдении за развитием ситуации в Сумской области Политика, 21:27
Казахстан попросил западные компании вернуть контроль над газовым заводом Экономика, 21:27
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому Политика, 21:09
ЦСКА обыграл белградский «Партизан» в матче Братского кубка Спорт, 21:03
Путин заявил Макрону о роли Запада в украинском конфликте Политика, 20:59
Зверев четвертым из топ-10 проиграл в первом круге Уимблдона Спорт, 20:53
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52