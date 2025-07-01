Трамп заявил о наблюдении за развитием ситуации в Сумской области

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Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналиста о возможном наступлении российских сил в районе города Сумы заявил, что внимательно следит за этим. Трамп пообщался с журналистами после прибытия в штат Флорида.

«Посмотрим. Я пристально слежу за этим», — ответил президент Соединенных Штатов на вопрос о потенциальных действиях Вашингтона.

О переходе российских войск из Курской в Сумскую область начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил в марте. Тогда он заявил, что российские военные расширяют зону безопасности. Позже президент Владимир Путин подтвердил начало формирования буферной зоны для защиты российских регионов и не исключил, что Россия «заберет Сумы».

Минобороны России 18 июня сообщило о взятии села Новониколаевка в Сумской области, неделей ранее — о взятии Яблоновки. В регионе с мая действует эвакуация: по официальным данным на 28 июня, из приграничных районов уже выехали около 58 тыс. человек. Ежедневно эвакуируются примерно 100 жителей.

Украинская армия несет значительные потери при удержании позиций в Сумской области, сообщила ранее The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных и командование.