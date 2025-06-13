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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Яблоновка и Комар

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Под российский контроль в результате наступательных действий перешли населенные пункты Яблоновка в Сумской области, а также Комар и Коптево в ДНР, сообщает Минобороны.

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Авторы
Полина Дуганова
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