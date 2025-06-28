Власти Сумской области эвакуировали из приграничья 58 тыс. жителей

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Из приграничных районов Сумской области Украины эвакуировали около 58 тыс. человек, сообщил в интервью Hromadske глава областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, обязательная эвакуация объявлена в 213 населенных пунктах, включая 18 прифронтовых общин.

«В сутки эвакуируется около ста человек. Всего на сегодняшний день из этих общин эвакуировано порядка 57–58 тыс. человек», — заявил Григоров.

Он отметил, что в зоне эвакуации остаются примерно 35 тыс. жителей, при этом более 20 тыс. человек отказались покидать дома официально.

«Каждый из нас понимает, что эвакуация, покидание своих домов — это крайняя мера, никто этого не хочет. Это вынужденная мера», — добавил глава ОВА.

В начале мая местные власти объявили срочную эвакуацию жителей двух городов Сумской области — Белополья и Ворожбы, в конце мая зону обязательной эвакуации расширили до 213 населенных пунктов.

В июне депутат Рады Алексей Гончаренко заявил о провале строительства укреплений в Сумской области и назвал ситуацию в приграничье результатом неэффективного управления.

Сумская область граничит на севере и востоке с Курской областью. В конце мая президент России Владимир Путин заявил о работе по формированию буферной зоны безопасности на приграничных с Украиной территориях. Он обосновал это необходимостью защиты российских регионов от угроз со стороны Украины. Позднее президент уточнил, что речь идет о защите Белгородской, Брянской и Курской областей.