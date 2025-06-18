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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятии двух населенных пунктов

Минобороны: взяты Новониколаевка и Долгенькое в Сумской и Харьковской областях
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения продвинулись в Сумской и Харьковской областях
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Новониколаевка в Сумской области и Долгенькое в Харьковской области. Отличились подразделения группировок «Север» и «Запад».

Новониколаевка находится в той части Сумской области, которая прилегает к границе с Курской областью. Восточнее находятся села Варачино и Яблоновка (последняя была занята российскими подразделениями на прошлой неделе).

Долгенькое находится на севере Купянского района, к северо-западу от поселка Двуречная (до административной реформы на Украине был районным центром).

На различных направлениях в зоне военной операции за последние сутки также произошли следующие события:

  • подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по позициям 16 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Новая Сечь, Андреевка, Алексеевка, Конотоп, Ленинское, Варачино, Могрица, Садки, Рыжевка, Бессаловка, Кондратовка, Волчанск, Комиссарово, Уды и Гатище;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Богуславка, Шийковка, Песчаное, Новосергеевка, Купянск, Ковшаровка, Кировск;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям 13 бригад в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Серебрянка, Пазено, Иванополье, Выемка, Миньковка, Федоровка, Дылеевка, Александро-Калиново, Клебан-Бык, Константиновка;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 11 бригад в районах населенных пунктов Петровского, Димитров, Новониколаевка, Гродовка, Красноармейск, Новоторецкое;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям семи бригад в районах населенных пунктов Веселое, Гуляйполе, Полтавка, Темировка;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям девяти бригад в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоандреевка, Отрадокаменка, Белозерка, Антоновка.

Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1300 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, САУ «Богдана».

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