Минобороны сообщило о занятии двух населенных пунктов
Минобороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Новониколаевка в Сумской области и Долгенькое в Харьковской области. Отличились подразделения группировок «Север» и «Запад».
Новониколаевка находится в той части Сумской области, которая прилегает к границе с Курской областью. Восточнее находятся села Варачино и Яблоновка (последняя была занята российскими подразделениями на прошлой неделе).
Долгенькое находится на севере Купянского района, к северо-западу от поселка Двуречная (до административной реформы на Украине был районным центром).
На различных направлениях в зоне военной операции за последние сутки также произошли следующие события:
- подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по позициям 16 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Новая Сечь, Андреевка, Алексеевка, Конотоп, Ленинское, Варачино, Могрица, Садки, Рыжевка, Бессаловка, Кондратовка, Волчанск, Комиссарово, Уды и Гатище;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Богуславка, Шийковка, Песчаное, Новосергеевка, Купянск, Ковшаровка, Кировск;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям 13 бригад в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Серебрянка, Пазено, Иванополье, Выемка, Миньковка, Федоровка, Дылеевка, Александро-Калиново, Клебан-Бык, Константиновка;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 11 бригад в районах населенных пунктов Петровского, Димитров, Новониколаевка, Гродовка, Красноармейск, Новоторецкое;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям семи бригад в районах населенных пунктов Веселое, Гуляйполе, Полтавка, Темировка;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям девяти бригад в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоандреевка, Отрадокаменка, Белозерка, Антоновка.
Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1300 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, САУ «Богдана».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов