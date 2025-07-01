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Политика ,  
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Суд в Екатеринбурге арестовал пятого фигуранта дела об убийствах

Ахлиман Гянджиев&nbsp;перед началом заседания суда, Екатеринбург, 1 июля 2025 года
Ахлиман Гянджиев перед началом заседания суда, Екатеринбург, 1 июля 2025 года (Фото: Марина Молдавская / «Коммерсантъ»)

Ленинский районный суд Екатеринбурга до 19 июля арестовал Ахлимана Гянджиева — пятого фигуранта дела о преступной группе, отдельных членов которой задержали ранее, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

«Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы по 19 июля 2025-го включительно», — говорится в сообщении.

Ранее суд Екатеринбурга арестовал еще четырех человек в рамках этого дела — Мазахира, Акифа, Аяза и Бакира Сафаровых. Последнему предъявили обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство, совершенное организованной группой. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

В конце июня СК сообщил о задержании участников преступной группы, причастных к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое подозреваемых — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — скончались при задержании. Позже в СК сообщили, что один из задержанных фигурантов дела умер, по предварительным данным, из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

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МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с задержанием и гибелью азербайджанцев в Екатеринбурге. Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

На фоне задержаний 30 июня полиция Азербайджана пришла в бакинский офис «Sputnik Азербайджан» (филиал информационного агентства «Россия сегодня»), в результате были задержаны семь человек. МВД Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

После этого посла Азербайджана в России Рахмана Мустафаева вызвали в МИД, где ему вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных российских журналистов. Позже суд в Баку отправил под арест на четыре месяца исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

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Евгений Вахляев
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