В Екатеринбурге арестовали еще одного фигуранта дела об убийствах

Бакир Сафаров (Фото: Ирина Семенова / РИА Новости)

В Екатеринбурге по подозрению в убийстве арестовали Бакира Сафарова — еще одного участника преступной группы, отдельных членов которой задержали ранее, сообщает пресс-служба судов Свердловской области в телеграм-канале.

«Ленинский районный суд города Екатеринбурга <...> избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафарова Бакира Мехди оглы по 19 июля 2025-го включительно», — говорится в сообщении.

Ему предъявили обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство, совершенное организованной группой). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Следственный комитет в конце июня сообщил о задержании участников преступной группы, причастных к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Мотивом преступлений следствие считает раздел сфер влияния в бизнесе.

Ранее суд Екатеринбурга арестовал еще трех человек в рамках этого дела — Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. Другим трем фигурантам — Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову тогда продлили срок содержания на 72 часа.