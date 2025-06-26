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Макрон опоздал на саммит ЕС и пришел заметно «взъерошенным»
Euractiv: Макрон опоздал на саммит ЕС и пришел заметно «взъерошенным»
Эмманюэль Макрон
Французский президент Эмманюэль Макрон опоздал на саммит Евросоюза в Брюсселе, сообщает издание Euractiv.
«Макрон только что прибыл на заседание совета, немного отстав от графика и выглядя заметно взъерошенным», — пишет издание.
Лидеры ЕС собрались в Брюсселе накануне, чтобы обсудить Ближний Восток, конфликт на Украине и миграционный кризис. Большинство глав государств прибыли еще вечером в среду, после того как согласовали увеличение расходов на оборону на саммите НАТО. Он прошел 24–25 июня в Гааге.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на пресс-конференции по итогам саммита в Гааге, заявил, что ЕС введет 18-й пакет санкций против России на саммите в Брюсселе 26 июня. Эта встреча, как отмечает Euractiv, станет первым саммитом Евросоюза для Мерца.
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