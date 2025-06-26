 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Макрон опоздал на саммит ЕС и пришел заметно «взъерошенным»

Euractiv: Макрон опоздал на саммит ЕС и пришел заметно «взъерошенным»
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Justin Tallis / Getty Images)

Французский президент Эмманюэль Макрон опоздал на саммит Евросоюза в Брюсселе, сообщает издание Euractiv.

«Макрон только что прибыл на заседание совета, немного отстав от графика и выглядя заметно взъерошенным», — пишет издание.

НАТО смягчило формулировки в адрес России в коммюнике саммита в Гааге
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

Лидеры ЕС собрались в Брюсселе накануне, чтобы обсудить Ближний Восток, конфликт на Украине и миграционный кризис. Большинство глав государств прибыли еще вечером в среду, после того как согласовали увеличение расходов на оборону на саммите НАТО. Он прошел 24–25 июня в Гааге.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на пресс-конференции по итогам саммита в Гааге, заявил, что ЕС введет 18-й пакет санкций против России на саммите в Брюсселе 26 июня. Эта встреча, как отмечает Euractiv, станет первым саммитом Евросоюза для Мерца.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Эмманюэль Макрон НАТО саммит Брюссель
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Почему Украина отошла на второй план саммита НАТО в Гааге
Политика
Стармер на саммите НАТО объявит о планах купить у США 12 самолетов F-35
Политика
NYT сообщила о срыве триумфа Трампа на саммите НАТО из-за отчета по Ирану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 91,06 (-0,68) Инвестиции, 25 июн, 18:48 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 78,2 (-0,19) Инвестиции, 25 июн, 18:48
В Киеве сообщили о застрявших на границе Грузии и России украинцах Политика, 18:30
Xiaomi представила смартфон-раскладушку Mix Flip 2. Характеристики и цены Life, 18:29
Путин на «Аурусе» прибыл в «БелЭкспо». Видео Политика, 18:28
Словакия раскрыла, как долго будет препятствовать санкциям против России Политика, 18:23
Захарова назвала ответственных за сроки новых переговоров с Киевом Политика, 18:23
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
Как общий каталог продукции поможет создать торгпространство в ЕАЭС РБК Компании, 18:20
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Свёнтек не пустила российскую теннисистку в полуфинал турнира в Германии Спорт, 18:10
«Дочка» АвтоВАЗа представила Lada Niva Sport Turbo для ралли Авто, 18:09
Пентагон раскрыл ущерб дорогам после парада в день рождения Трампа Политика, 18:06
Зиганувшего на приеме у британского посла художника наказали арестом Общество, 18:01
Предпринимательство в Москве: в какой помощи нуждается бизнес Тренды, 17:58
WP узнала, когда Украина рассчитывала договориться о прекращении огня Политика, 17:54
На УАЗе рассказали о планах сборки внедорожников в Венесуэле и Никарагуа Общество, 17:47