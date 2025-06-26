Euractiv: Макрон опоздал на саммит ЕС и пришел заметно «взъерошенным»

Макрон опоздал на саммит ЕС и пришел заметно «взъерошенным»

Эмманюэль Макрон (Фото: Justin Tallis / Getty Images)

Французский президент Эмманюэль Макрон опоздал на саммит Евросоюза в Брюсселе, сообщает издание Euractiv.



«Макрон только что прибыл на заседание совета, немного отстав от графика и выглядя заметно взъерошенным», — пишет издание.

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