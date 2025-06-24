Какие «смелые решения» страны НАТО примут на саммите в Гааге

24-25 июня в Гааге пройдет саммит НАТО. Марк Рютте анонсировал, что на нем будут приняты «смелые решения», сделающие альянс «смертоносным». Подробнее о том, что будут обсуждаться на встрече, — в материале РБК

Марк Рютте (Фото: Yves Herman / Reuters)

24 июня в Гааге начинается двухдневный саммит Североатлантического альянса. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте накануне сообщил, что на нем союзники «примут смелые решения по укреплению коллективной обороны, что сделает НАТО более сильным, справедливым и смертоносным альянсом». На повестке дня новый крупный план по вложения в оборону, который предполагает, что страны-участницы будут тратить на нее 5% от национальных ВВП вместо прежних 2%. Это решение идет в комплексе с наращиванием оборонной промышленности, укреплением безопасности и созданием новых рабочих мест, отметил Рютте.

Насколько альянс готов к увеличению военных расходов

Вопрос о повышении военных расходов стран — членов альянса неоднократно поднимал президент США Дональд Трамп. Заступив на второй срок, он заявил, что все члены блока должны увеличить военные расходы до 5% ВВП и взять на себя больше ответственности за безопасность европейского континента.

На данный момент только две трети членов НАТО тратят около 2% ВВП на военные нужды, что соответствует установленному еще в 2014 году на саммите в Уэльсе минимальному показателю. Чтобы удовлетворить требования Вашингтона, как рассказывал Рютте на подготовительной встрече министров обороны, прошедшей 5 июня, в альянс подготовлен «хитрый план», — повысить траты стран на общие оборонные нужды до 3,5% ВВП, а еще 1,5% ВВП выделять на развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях (мосты, железнодорожные пути и порты).

«Таким образом я предложу союзникам установить цель в 5% ВВП. 3,5% будут идти на основные расходы по обороне, это можно сравнить со старым показателем в 2% ВВП. 1,5% ВВП [пойдут] на вопросы, связанные с безопасностью — то есть, на военную мобильность, развитие оборонной промышленности, чтобы таким образом подготовить наше общество к ситуациям, когда потенциально может развязаться война», — уточнил Рютте, отметив, что к этой цели страны будут идти постепенно.

Однако не все члены НАТО согласились и с этой компромиссной формулой. Только в мае этого года власти Канады и Испании подтвердили готовность достичь к концу 2025 года цели в 2% ВВП, и стали таким образом последними странами альянса, которые официально согласились с требованием 2014 года. При этом в Мадриде выступили против планов увеличить оборонные расходы до 5%, указав на то, что это поставит под угрозу способность страны поддерживать траты на соцобеспечение. В ходе предварительного обсуждения проекта итогового заявления саммита Испания повторила свои аргументы. Как сообщает Reuters, это пожелание было учтено, и Мадрид получит право на «гибкость в определении собственного суверенного пути» в рамках достижения целей по повышению военного потенциала, согласованных с НАТО.

Еще один компромисс, заплаченный за то, что все 32 страны альянса согласились с увеличением трат до 5% ВПП, заключается в том, что это произойдет к 2035 году, а не 2032-му, как ранее предлагал Рютте. По информации агентства, на отсрочке помимо Испании настояла также Италия.

Президент России Владимир Путин, комментируя планы НАТО в преддверии саммита, заявил, что именно Североатлантический альянс провоцирует милитаризацию и гонку вооружений в мире. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что на европейцев оказывается колоссальное давление со стороны США в вопросе увеличения оборонных расходов. По его оценке, вследствие этого ускорится процесс милитаризации ЕС, а состояние безопасности в Европе «глобально еще больше ухудшится». Россия при этом продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и обороноспособности, заключил Грушко.

Могут ли США отвернуться от европейских союзников

За последние годы европейские страны стали активнее вкладываться в оборону, прежде всего из-за боевых действий на Украине. В частности, у ЕС впервые появилась оборонная стратегия (EDIS), а в этом году Еврокомиссия представила ReArm, амбициозный план по перевооружению блока объемом €800 млрд.

Параллельно активнее стали звучать призывы к большей самостоятельности Европы в этой области. В Белой книге об обороне ЕС, представленной в марте, в качестве аргумента в пользу перевооружения блока помимо российской угрозы упоминалась смена фокуса США на Индо-тихоокеанский регион. «Соединенные Штаты, наш традиционный сильный союзник, считают, что перепредставлены в Европе и нуждаются в перебалансировке путем сокращения своей исторической роли как основного гаранта безопасности», — отмечалось в документе.

Эксперты Foreign Affairs считают, что одного увеличения расходов на оборону недостаточно, чтобы переложить бремя ответственности за безопасность Европы с США на союзников по НАТО. «На протяжении более 75 лет НАТО работало на основе негласной сделки: Соединенные Штаты лидируют, а Европа следует за ними. Самое очевидные проявление этого соглашения заключалось в том, что пост верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) — высшую военную должность альянса — всегда занимал американец», — напоминают эксперты, добавляя, что в сегодняшних реалиях она должна перейти европейцам.

По информации NBC News, представители администрации Трампа рассматривали возможность отказаться от должности SACEUR в рамках инициативы по реструктуризации и сокращению госрасходов, но к саммиту в Гааге передумали. Эксперты Foreign Affairs полагают, что в Гааге США и Европа могли бы обсудить переход к европейскому SACEUR. «Это было бы четким выражением готовности Европы взять на себя ответственность за собственную оборону», — заключают аналитики.

Вместе с тем в Европе выражают обеспокоенность в связи с планами Вашингтона вывести часть американских войск из региона. Ранее The Washington Post сообщала, что речь может идти о 20 тыс. военнослужащих (с 2022 года численность американских военных в Европе колебалась между 75 тыс. и 105 тыс., из них 63 тыс. находятся там на постоянной службе).

В мае представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что обсуждение возможности вывода войск из Европы начнется уже после саммита в Гааге, отметив, что его страна планирует сохранить статус «ключевого союзника» в альянсе. При этом в начале июня Рютте опроверг наличие признаков того, что Соединенные Штаты пересматривают свое военное присутствие на континенте, хотя и добавил, что со временем и по мере наращивания военного потенциала европейцами США будут все больше фокусироваться на Азии.

На предварявшей саммит в Гааге встрече министров обороны стран альянса было также решено увеличить военные мощности блока примерно на 30%, выделив средства на закупку большего количества дальнобойных ракет, беспилотников, а также развитие систем ПВО и артиллерии.

Примечательно, что отдельная задача сформулирована для Германии — речь идет о привлечении дополнительных 80 тыс. военнослужащих (сейчас в бундесвере служат около 182 тыс. человек). Накануне саммита Financial Times сообщила, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус попросил американского коллегу Пита Хегсета предоставить «дорожную карту» вывода американских войск из Европы. По информации издания, эти контакты «вызывают раздражение» у остальных партнеров. По их мнению, подталкивание США к разъяснению того, как быстро они планируют вывод войск, может стать «пророчеством».

Директор программы европейской безопасности Стокгольского института исследования проблем мира — SIPRI Барбара Кунц считает, что предстоящий саммит НАТО будет считаться успешным, если хотя бы не закончится катастрофой. «Для европейских союзников он происходит в то время, когда кошмар стал явью: Россия представляет собой долгосрочную, масштабную угрозу безопасности континента, в то время как обязательства Соединенных Штатов более неопределенны, чем когда-либо», — отмечает она.

По мнению Кунц, европейским государствам необходимо работать сообща, чтобы снизить свою зависимость от американцев и нарастить потенциал самообороны. «На данный момент США остаются незаменимыми. Поэтому ключевая цель для европейских союзников по НАТО — выиграть время и не попасть в ловушку, полагая, что более гармоничная, чем ожидается, атмосфера на саммите будет означать, что все вернется на круги своя», — заключает эксперт.

Какое место на этом саммите займет украинская тема

Накануне саммита Politico сообщило, что в угоду США проблемы Украины в Гааге будут обсуждать не слишком активно. По информации издания, отменена встреча Совета НАТО — Украина, а президента Владимира Зеленского пригласили только на ужин в честь открытия саммита. «Это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такую встречу [Совета НАТО — Украина], не заинтересованы в том, чтобы привлекать внимание к войне, которую Трамп не смог закончить, как обещал», — отмечает Politico.

Участие украинского лидера в саммите до последних дней было под вопросом. «Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча с [президентом США Дональдом] Трампом, — сказал он 20 июня на пресс-конференции (цитата по «Интерфакс-Украина»). — Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность большая. На самом деле решу накануне. Я хочу, безусловно, провести несколько встреч. И есть соответствующие приглашения от короля, и от премьера [Нидерландов]». За день до саммита Зеленский не сообщил, какое принял решение. Это за него сделал Рютте, уточнивший, что президент Украины и его команда присоединятся к союзникам «на ряде различных встреч».

23 июня Владимир Зеленский находился в Лондоне, где у него были встречи с королем Великобритании Карлом III и премьер-министром Киром Стармером. Президент Украины назвал приоритеты украинско-британского сотрудничества — «максимум политической и дипломатической координации»; развитие совместных оборонных проектов и производства оружия, санкции против России, которые должны сократить ее военное производство.

Рютте, анонсируя встречу союзников, также отметил, что альянс подтвердит свою поддержку Украины. «Мы все хотим мира для украинского народа. И прекращения ужасной войны против него. Однако, пока продолжается работа по достижению справедливого и прочного мира, мы должны продолжать обеспечивать Украину всем необходимым для защиты сегодня и сдерживания в будущем. Наша поддержка Украины непоколебима, мы продолжим ее оказывать», — заверил он и объявил, что вместо ранее обещанных €20 млрд Европа и Канада предоставят Киеву до конца года поддержки на €35 млрд.

При этом за неделю до саммита агентство Bloomberg сообщило, что в итоговое коммюнике саммита в Гааге не войдет пункт о североатлантической перспективе Украины, который раньше в нем фигурировал. Однако Рютте, отвечая на вопрос, не считает ли он, что украинская тема отходит на второй план, с этим тезисом категорически не согласился. По его словам, в итоговом заявлении будут «важные формулировки об Украине, включая привязку к ней оборонных расходов до 2035 года и необходимость Украины продолжать борьбу».