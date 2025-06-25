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Война санкций ,  
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Мерц рассказал, когда ЕС введет 18-й пакет санкций против России

Мерц: ЕС введет 18-й пакет санкций против России 26 июня на саммите в Брюсселе
Сюжет
Война санкций
ЕС введет новые санкции против России на саммите 26 июня, сообщил Мерц. Ранее принять меры не позволили Венгрия и Словакия, говорил Петер Сийярто. Россия считает санкции западных стран незаконными
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

ЕС введет 18-й пакет санкций против России на саммите в Брюсселе 26 июня. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.

«Мы должны повысить экономическое давление на Москву. ЕС в четверг намеревается принять 18-й пакет санкций», — сказал он.

Однако, по мнению канцлера, этих мер будет недостаточно. Евросоюзу необходимо более активное участие США в таких санкциях, отметил он.

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Марко Рубио

Предыдущий, 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюз принял чуть более месяца назад, 20 мая.

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто говорил, что новый пакет ограничений должны были принять до саммита ЕС в Брюсселе, однако его страна и Словакия не позволили этого сделать. Для введения санкций их должны одобрить все государства — члены ЕС.

18-й пакет санкций Евросоюза против России предусматривает в том числе возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что пакет мер также будет включать снижение потолка цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель. Однако, по данным Politico, ЕС отказался от этих планов из-за ирано-израильского конфликта.

Газета также писала, что госсекретарь США Марко Рубио во время частного ужина, посвященного Украине, намекал, что сенат может рассмотреть законопроект об усилении санкций против России после завершения работы над законопроектом о налогах. По данным издания, налоговая инициатива, продвигаемая лично президентом Дональдом Трампом, может быть принята уже на этой неделе.

Российские власти считают санкции западных стран незаконными. В Кремле заявляли, что попытки давления на Москву «бесполезны».

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Алина Черкашина, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Фридрих Мерц Германия санкции против России ЕС саммит ЕС
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
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