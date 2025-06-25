НАТО смягчило формулировки в адрес России в коммюнике саммита в Гааге

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НАТО в коммюнике по итогам саммита в Гааге использовало более мягкие формулировки в отношении России в связи с Украиной, чем в прошлые годы после начала военной операции. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на попавший в ее распоряжение текст.

В этом году в документе говорится, что союзники «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности, и с этой целью будут включать прямые взносы в оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов союзников». В коммюнике 2023 и 2024 годов упоминалось «полномасштабное вторжение России» и ее ответственность за происходящее.

При этом в коммюнике этого года отмечается, что союзники «объединены перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы, которую представляет Россия для евроатлантической безопасности».

В сегодняшнем документе по итогам саммита в Гааге Страны НАТО также договорились взять на себя обязательство по доведению расходов на оборону до 5% ВВП.

«Союзники обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП на основные оборонные потребности, а также расходы, связанные с обороной и безопасностью, к 2035 году для обеспечения наших индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со статьей 3 Вашингтонского договора», — говорится в коммюнике.

Как отмечает издание, объем коммюнике, которое будет принято по итогам нынешнего саммита, составит всего около 10% от объема коммюнике, принятого по итогам саммита стран НАТО в Вашингтоне годом ранее. Нынешний документ содержит чуть более 400 слов, тогда как версия прошлого года насчитывала более чем 5000 слов.

Telegraph пишет, что в таком виде коммюнике было представлено намерено, чтобы привлечь внимание к теме увеличения расходов НАТО на оборону, и таким образом угодить президенту США Дональду Трампу. Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах саммита добивался поддержки Запада «для дальнейшего осуждения вторжения России».

Однако Трамп отказался подписать документ в таком виде, руководствуясь соображениями, что это помешает его мирным переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, уточняет газета.

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