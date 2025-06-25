NYT сообщила о срыве триумфа Трампа на саммите НАТО из-за отчета по Ирану

Дональд Трамп (Фото: Remko de Waal / Reuters)

Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждал возможности отпраздновать свой успех в Иране на саммите НАТО и насладиться тем фактом, что он провел атаку, которую не осмелился предпринять ни один из его предшественников, однако всего через несколько часов после приземления Трампа в Гааге утечка нового отчета разведки США поставила под сомнение его неоднократное утверждение о том, что американские удары «уничтожили» ядерную программу Ирана, пишет The New York Times.

По оценкам американской разведки, удары не уничтожили ядерные объекты Ирана, как заявлял Трамп, а отбросили иранскую ядерную программу на несколько месяцев назад, сообщали CNN и NYT со ссылкой на источники.

Восторг американского президента разделил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в личном сообщении, которое Трамп опубликовал в соцсети. В нем Рютте поблагодарил его за «решительные действия» в Иране. «Это было действительно необыкновенно, это то, чего никто другой не осмелился сделать», — написал генсек. Он добавил, что американский лидер в Гааге добьется «еще одного большого успеха», имея в виду согласие блока поднять траты на оборону до 5% ВВП, на чем не раз настаивал Трамп.

По любым меркам действия главы Белого дом за последние 72 часа продемонстрировали натовским странам, насколько продвинуты вооруженные силы США, отмечает газета. Ни одна другая страна альянса не имеет вооруженных сил, способных пролететь через полмира, чтобы нанести удар по укрепленному подземному комплексу в Иране. В то же время странам блока нужно свыкнуться с тем, что они больше не могут рассчитывать на Вашингтон как «на стержень» НАТО. Нежелание Трампа выделять больше военной помощи Украине и его частое общение с президентом России Владимиром Путиным заставляют союзников нервничать, пишет NYT.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт раскритиковала выводы разведки о результатах атаки на Иран, назвав их «абсолютно неверными» и «явной попыткой унизить президента Трампа». Глава Белого дома опубликовал фрагмент интервью министра обороны Пита Хегсета телеканалу CNN, в котором тот заявил: «Наша бомбардировочная кампания уничтожила способность Ирана создавать ядерное оружие. Наши мощные бомбы попали точно в цель и сработали отлично».

Материал дополняется