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Политика ,  
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Стармер на саммите НАТО объявит о планах купить у США 12 самолетов F-35

Они будут размещены в Мархэме. Закупка станет «крупнейшим укреплением ядерной мощи», уточняет правительство Британии. F-35 способны нести ядерное оружие

На саммите НАТО в среду, 25 июня, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о намерении Соединенного Королевства закупить у США 12 истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, сообщает правительство страны.

«Премьер-министр объявит, что Великобритания намерена приобрести по меньшей мере дюжину самолетов двойного назначения, которые могут нести как ядерное, так и обычное оружие», — говорится в сообщении.

По данным кабмина, самолеты будут базироваться в Мархэме в Великобритании. Закупка станет «крупнейшим укреплением ядерной мощи» Королевства. Всего в рамках программы страна планирует закупить 138 истребителей.

Как заявил генсек НАТО Марк Рютте, таким образом Великобритания присоединится к ядерной миссии альянса.

Times узнала о планах Британии купить у США истребители F-35A
Политика

О планах Великобритании закупить у США истребители F-35 в начале июня сообщила газета The Times со ссылкой на источники. Сейчас британское ядерное оружие размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard, отметило тогда издание.

Приобрести истребители Великобритания намерена в том числе для из-за «растущей угрозы со стороны России», писала Times.

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Персоны
Полина Харчевникова
Кир Стармер НАТО США закупка истребитель F-35
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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