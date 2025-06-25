Стармер на саммите НАТО объявит о планах купить у США 12 самолетов F-35
На саммите НАТО в среду, 25 июня, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о намерении Соединенного Королевства закупить у США 12 истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, сообщает правительство страны.
«Премьер-министр объявит, что Великобритания намерена приобрести по меньшей мере дюжину самолетов двойного назначения, которые могут нести как ядерное, так и обычное оружие», — говорится в сообщении.
По данным кабмина, самолеты будут базироваться в Мархэме в Великобритании. Закупка станет «крупнейшим укреплением ядерной мощи» Королевства. Всего в рамках программы страна планирует закупить 138 истребителей.
Как заявил генсек НАТО Марк Рютте, таким образом Великобритания присоединится к ядерной миссии альянса.
О планах Великобритании закупить у США истребители F-35 в начале июня сообщила газета The Times со ссылкой на источники. Сейчас британское ядерное оружие размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard, отметило тогда издание.
Приобрести истребители Великобритания намерена в том числе для из-за «растущей угрозы со стороны России», писала Times.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года