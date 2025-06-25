Почему Украина отошла на второй план саммита НАТО в Гааге

На саммите в Гааге страны НАТО договорились увеличить военные траты до 5% ВВП, как требовал Дональд Трамп. Как еще союзники старались расположить к себе президента США и как это сказалось на Украине — в материале РБК

Владимир Зеленский прибывает на ужин для глав государств и правительств стран НАТО в Гааге, Нидерланды, 24 июня 2025 года (Фото: Toby Melville / Reuters)

Удалось ли европейцам угодить Трампу

Саммит НАТО в Гааге оказался максимально комфортным для американского лидера. По информации Financial Times, в альянсе учли опыт прошедшей недавно в Канаде встречи лидеров G7, которую Трамп покинул досрочно, и решили сократить программу мероприятия с трех рабочих заседаний до одного. В частности, «чтобы Трамп не заскучал», было решено не проводить заседание Совета НАТО — Украина.

Накануне саммита генеральный секретарь альянса Марк Рютте отправил смс американскому лидеру, в котором выразил благодарность за операцию США в Иране, а также пообещал, что все европейцы будут выделять больше средств на оборону (это сообщение Трамп затем опубликовал в Truth Social). «Дональд, вы привели нас к действительно важному моменту для Америки, и Европы, и всего мира. Вы достигнете того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за десятилетия», — подчеркнул Рютте. В Гааге ему пришлось объяснять журналистам, почему он не считает это послание лестью и проявлением слабости» перед Трампом. «Разве он не заслуживает похвалы?» — риторически спросил генеральный секретарь.

В Вашингтоне этот жест оценили, а госсекретарь Марко Рубио даже окрестил встречу в Гааге «саммитом Трампа». «Если все будут придерживаться своих обязательств, это будет гораздо более крепкий альянс с более способными партнерами», — заявил он.

Дональд Трамп неоднократно поднимал вопрос о повышении военных расходов стран Североатлантического договора. Однажды она даже пригрозил, что если этого не произойдет, то США откажутся защищать Европу. Заступив на второй срок, Трамп заявил, что все члены блока должны увеличить расходы на оборону до 5% от национальных ВВП и взять на себя больше ответственности за безопасность европейского континента. Сейчас только две трети членов НАТО тратят около 2% ВВП на военные нужды, что соответствует установленному еще в 2014 году на саммите в Уэльсе минимальному показателю; США выделяют на оборону 3,38% ВВП.

Чтобы удовлетворить требования Вашингтона, в альянсе предложили следующее: ежегодные расходы стран блока на общие оборонные нужды увеличиваются до 3,5% ВВП, а еще 1,5% ВВП они выделяют на развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях (мосты, железнодорожные пути и порты). Однако и эта компромиссная формула сначала удовлетворила не всех: Испания, которая только в мае подтвердила готовность достичь к концу 2025 года цели в 2% ВВП, потребовала для себя исключений, так как такой рост военных расходов поставит под угрозу ее способность финансировать социальную сферу.

Как сообщило Reuters, в альянсе пошли навстречу Мадриду и установили в качестве крайнего срока для выполнения этих обязательств 2035 год, а не 2032-й, как предлагал Рютте. Однако в итоговом коммюнике об исключениях не говорится — в нем лишь отмечается, что «динамика и соотношение расходов в рамках этого плана будут пересмотрены в 2029 году с учетом стратегической обстановки и обновленных целевых показателей».

Рютте на итоговой пресс-конференции отметил, что Испания обещает достичь целевого показателя в 2,1%, хотя в НАТО исходят из того, что его участники должны стремиться к 3,5%. «Все союзники будут отчитываться о том, как они достигают целевых показателей. Так что посмотрим», — отметил генеральный секретарь. Трамп заявил, что Испания «поступила ужасно», отметив, что сейчас Вашингтон ведет переговоры с Мадридом о торговой сделке и заставит испанцев «заплатить в два раза больше».

Европейский дипломатический источник заявил РБК: в Европе признают, что последние годы основное финансовое бремя в рамках НАТО лежало на США, но теперь все меняется: «Мы двигаемся в сторону 5% ВВП, и это удовлетворит США. Стоит отметить, что до 2022 года НАТО было организацией, которая искала смысл своего существования. Теперь он появился и заставил нас стать сильнее и увеличит военный бюджет».

Примечательно, что коммюнике по итогам саммита оказалось куда более лаконичным, чем прошлогоднее — пять параграфов против 44. Это отразило разногласия США с европейскими союзниками, полагают журналисты The Telegraph. Более того, накануне саммита американский президент сделал два противоречивых заявления относительно приверженности США статье 5 Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса. В частности, 24 июня у Трампа поинтересовались, будет ли США выполнять положение договора о коллективной обороне, на что тот ответил, что это будет зависеть от его интерпретации. «Существует множество интерпретаций статьи 5. Вы знаете об этом, не так ли? Но я намерен быть их другом», — заявил он. Позднее в тот же день американский лидер заметил, что «привержен спасению жизней» и «привержен жизни и безопасности», но разъяснять свою позицию не стал. А уже на следующий день, находясь в Гааге, заявил: «Мы с ними до конца».

Это обещание отразилось в первом пункте итоговой декларации. «Мы вновь подтверждаем нашу нерушимую приверженность коллективной обороне, закрепленную в статье 5 Вашингтонского договора, которая гласит, что нападение на одного является нападением на всех», — говорится в тексте. Однако, как полагает The Telegraph, в обмен европейцам пришлось смягчить формулировки в отношении России. На этот раз союзники лишь подтвердили «свои неизменные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине», а также пообещали учитывать взносы в ее оборонную промышленность при расчете своих военных расходов, тогда как в прошлогоднем коммюнике на Россию возлагалась ответственность за «вторжение» и подчеркивалось, что будущее Украины в альянсе. Тем не менее «долгосрочная угроза от России для евроатлантической безопасности» упоминается в коммюнике в качестве одного из аргументов в пользу повышения военных расходов.

Какие обещания Украина получила от НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский также подготовился к этому саммиту — в Гааге он появился в черном пиджаке и рубашке, а не в обычном свитере хаки. Перед закончившейся скандалом встречей в Белом доме Трамп подшутил над этим образом украинского коллеги, который после начала боевых действий перестал надевать деловой костюм даже для официальных зарубежных мероприятий.

Несмотря на сложную историю взаимоотношений, перед двусторонней встречей в Гааге Трамп назвал Зеленского «отличным парнем». На итоговой пресс-конференции президент США сказал журналистам, что переговоры с украинским лидером прошли «как нельзя хорошо» и что он увидел: тот хотел бы завершить боевые действия. «Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным, посмотрим, сможем ли мы положить этому конец», — продолжил Трамп, не уточнив, когда именно состоится разговор. Он также признал, что урегулировать украинский кризис оказалось гораздо сложнее, чем другие конфликты — Индии с Пакистаном, Израиля с Ираном, и не последнюю роль в этом сыграли сложности в общении с российским и украинским лидерами.

Вместе с тем Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, продолжат ли США оказывать помощь Украине, отметив лишь, что дополнительные средства должны пойти на закупку «серьезной военной техники, а не на бюрократию». «Надеюсь, это будет техника американского производства, потому что у нас лучшая в мире военная техника», — заявил он, отметив, что Украина особенно остро нуждается в боеприпасах для систем ПВО Patriot и его администрация рассмотрит возможность их поставок (хотя тут же добавил, что ракеты нужны и самим США).

Рютте после саммита заявил, что послание альянса украинскому народу заключается в том, что Киев может рассчитывать на постоянную поддержку. В частности, он предположил, что помощь стран НАТО Киеву в этом году может превысить уже обещанную сумму €35 млрд. Несмотря на то что в итоговом коммюнике об этом ничего не говорилось, Рютте подчеркнул, что альянс «продолжит поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в НАТО».

И все же, как отмечает The Guardian, украинский вопрос отошел на саммите на второй план, в частности, Зеленского пригласили только на официальный ужин в день открытия, но не на основную встречу. Издание приводит мнение бывшего заместителя помощника генерального секретаря НАТО Джейми Ши, согласно которому встреча в Гааге — это «разочарование» для Киева, поскольку большинство союзников хотели бы гораздо более сильных формулировок в поддержку украинского членства в альянсе, а также более четкого послания относительно санкций против России. В кулуарах саммита госсекретарь Рубио пояснил, почему США выступили против

. «Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно придем и раздавим их новыми санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня, и кто тогда с ними будет говорить?» — сказал он.

Почему Трампу не удалось отпраздновать в Гааге удары по Ирану

Саммиту в Гааге предшествовала эскалация боевых действий на Ближнем Востоке, вынудившая Трампа прервать участие в оттавском саммите G7. 13 июня Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана, тот ответил запуском ракет и дронов. Ночью 22 июня США вступили в конфликт, сбросив 14 своих самых мощных бомб на предприятия по обогащению урана в Фордо и Натанзе и атаковав «Томагавками» объект в Исфахане. В ответ Иран ударил по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, где дислоцированы 8–10 тыс. американских военных, предварительно уведомив Доху. Катарская ПВО, как следовало из официальных сообщений, перехватила все ракеты, и обошлось без жертв.

Ночью 24 июня Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ираном, но уже утром оно было нарушено. Это привело президента в ярость — выражая свое возмущение, он даже прибег к нецензурным выражениям. Особенно досталось Израилю: Трамп посвятил критике своего союзника отдельный пост в Truth Social и, по данным CNN, провел жесткий разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В канцелярии израильского лидера сообщили, что после этого было принято решение воздержаться от дальнейших ударов по Ирану.

The New York Times сообщила, что на саммите в Гааге Трамп рассчитывал отпраздновать успешную атаку на Иран, на которую не решался никто из его предшественников. Более того, ни одна из других стран альянса не располагает возможностями для эффективных ударов на столь отдаленной дистанции и по столь укрепленным объектам, отмечает издание. Однако Трампу не удалось насладиться своим триумфом: всего через несколько часов после его прибытия в Гаагу произошла утечка доклада Разведывательного управления Министерства обороны США, согласно которому американские удары отбросили иранскую ядерную программу всего на несколько месяцев назад. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также ранее заявил, что иранские власти могли заранее вывезти ядерные материалы с подвергшихся атаке объектов.

Тем не менее Трамп продолжил утверждать, что США полностью уничтожили ядерную программу Ирана, и даже сравнил американскую операцию с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки (ранее подобную параллель провел посол США в Израиле Майк Хакаби). «Тот удар закончил ту войну. Этот удар закончил эту войну», — сказал Трамп на встрече с Рютте. Американский президент также предупредил, что США нанесут новые удары, если Тегеран попробует восстановить свою ядерную программу. Раскритиковал он и доклад военной разведки — его, сказал Трамп, слишком рано выпустили.

Рютте поддержал американские удары по Ирану и оправдал эмоции Трампа с связи со срывом перемирия, отметив, что «папочке приходится иногда использовать крепкие выражения, чтобы остановить» конфликт. Со сдержанной поддержкой США выступил и британский премьер-министр Кир Стармер.

Лондон единственный из партнеров США по НАТО был уведомлен об ударах заранее. Неудивительно, что другие члены альянса были настроены более критически. Накануне саммита в Гааге президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хотя Франция и согласна с тем, что Иран должен отказаться от военной ядерной программы, удары США нарушили международное право. «Мы неизменно придерживались мнения, что этого можно достичь только дипломатическими и техническими средствами», — подчеркнул он. Глава евродипломатии Кая Каллас также усомнилась, что американские удары были «абсолютно» законны. Удары по Ирану оттолкнули и внеблоковых союзников США: премьер-министр Японии Сигэру Исиба не только воздержался от дифирамбов в адрес Вашингтона, но и вслед за новым президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе решил пропустить саммит НАТО.