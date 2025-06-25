Израиль признал Центробанк Ирана террористической организацией

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Израиль официально признал Центральный банк Ирана террористической организацией, сообщил на своей странице в соцсети X министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

По его словам, соответствующий приказ был подписан по просьбе «Моссада» и Национального штаба по борьбе с экономическим терроризмом.

«Центральный банк Ирана — это канал, через который поступают миллиарды на поддержку убийственного террора», — говорится в сообщении министра.

Кац заявил, что ЦБ Ирана участвует в финансировании хуситов, шиитских ополченцев в Ираке и движения ХАМАС.

«Нет иммунитета ни у одного элемента режима, причастного к терроризму. Мы нанесем удар по иранской оси зла, где бы она ни действовала», — заявил Кац.

Ранее, 24 июня, президент США Дональд Трамп анонсировал перемирие между Ираном и Израилем. Он отметил, что стороны конфликта согласились на перемирие.

В тот же день начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что военная кампания против Ирана продолжается и вступает в новую фазу.

Израиль начал удары по иранской территории в ночь на 13 июня. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, основными целями являются ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и другие военные инфраструктуры Ирана. В ответ Тегеран начал военную операцию против Израиля, применяя в том числе баллистические и гиперзвуковые ракеты.

В ночь на 22 июня США подключились к конфликту, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе.