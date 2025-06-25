 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Израиль признал Центробанк Ирана террористической организацией

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Rouzbeh Fouladi / ZUMA / Global Look Press
Фото: Rouzbeh Fouladi / ZUMA / Global Look Press

Израиль официально признал Центральный банк Ирана террористической организацией, сообщил на своей странице в соцсети X министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

По его словам, соответствующий приказ был подписан по просьбе «Моссада» и Национального штаба по борьбе с экономическим терроризмом.

«Центральный банк Ирана — это канал, через который поступают миллиарды на поддержку убийственного террора», — говорится в сообщении министра.

Кац заявил, что ЦБ Ирана участвует в финансировании хуситов, шиитских ополченцев в Ираке и движения ХАМАС.

«Нет иммунитета ни у одного элемента режима, причастного к терроризму. Мы нанесем удар по иранской оси зла, где бы она ни действовала», — заявил Кац.

Война Израиля и США с Ираном. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Ранее, 24 июня, президент США Дональд Трамп анонсировал перемирие между Ираном и Израилем. Он отметил, что стороны конфликта согласились на перемирие.

В тот же день начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что военная кампания против Ирана продолжается и вступает в новую фазу.

Израиль начал удары по иранской территории в ночь на 13 июня. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, основными целями являются ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и другие военные инфраструктуры Ирана. В ответ Тегеран начал военную операцию против Израиля, применяя в том числе баллистические и гиперзвуковые ракеты.

В ночь на 22 июня США подключились к конфликту, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Израиль Иран Центробанк санкции террористическая организация
Материалы по теме
Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ
Политика
Трамп заявил, что Путин предлагал ему помощь в решении иранского вопроса
Политика
Глава МИД Ирана назвал встречу с Путиным замечательной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 91,74 (+1,9) Инвестиции, 24 июн, 19:09 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 78,39 (+0,1) Инвестиции, 24 июн, 19:09
Британия не дала укрыть от дождя застрявший в Индии F-35 из-за технологий Политика, 15:06
МТС построила первую российскую базовую станцию 5G Технологии и медиа, 15:04
Россиянка попала на Свентек в четвертьфинале турнира в Германии Спорт, 15:01
Израиль признал Центробанк Ирана террористической организацией Политика, 15:00
Что означают новые поручения Путина по налогамПодписка на РБК, 14:57
Чем российский рынок информбезопасности может привлечь инвесторов Отрасли, 14:55
Во Франции отменили поезда в Бельгию и Британию из-за кражи кабеля Общество, 14:55
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
НАТО смягчило формулировки в адрес России в коммюнике саммита в Гааге Политика, 14:52
Как облачные платформы меняют рынок партнерского маркетинга Отрасли, 14:49
Как работает гарантийная поддержка предпринимателей в столице Отрасли, 14:49
Как инновации трансформируют экономику регионов: кейсы и меры поддержки Отрасли, 14:49
Умерла первый замгендиректора «России сегодня» Галина Кожина Общество, 14:44
Пасечник объявил о запрете продажи терминалов Starlink в ЛНР Политика, 14:37
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30