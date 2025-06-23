ABC узнал о переговорах ФБР и губернаторов после атак США на Иран

Высокопоставленные должностные лица ФБР и Министерства внутренней безопасности США обсудили с губернаторами некоторых американских штатов удары Вашингтона по Ирану, сообщает ABC со ссылкой на источники.

Стороны затронули тему влияния атаки на обстановку внутри страны. В переговорах также приняли участие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов и представители местных властей, отмечает телеканал.

Федеральное бюро расследований отметило, что усилило работу после удара по Ирану. Сотрудников бюро просят оставаться в офисах, ведомство продолжает мониторинг разведданных.

Губернаторов штатов попросили сохранять бдительность из-за возможности роста кибератак и призвали поддерживать связь с ведомствами, которые могут подвергнуться атакам. В частности, это касается еврейских групп и организаций, отмечает ABC.

По информации источников телеканала, на данный момент у ФБР нет данных о прямой угрозе на территории США.

Президент США Дональд Трамп 23 июня проведет встречу с Советом национальной безопасности для обсуждения ударов по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на опубликованное Белым домом расписание политика.

В ночь на 22 июня США атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американские самолеты B-2 сбросили на них не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.

По словам главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, американские удары привели к ущербу объектам ядерной программы Ирана.

Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Позднее президент США заявил, что после ударов Вашингтона в Иране может произойти смена режима.

В американском Министерстве внутренней безопасности сообщили, что конфликт на Ближнем Востоке создает в США обстановку повышенной угрозы и может способствовать попыткам совершения терактов в Штатах.