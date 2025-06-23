 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

ABC узнал о переговорах ФБР и губернаторов после атак США на Иран

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Высокопоставленные должностные лица ФБР и Министерства внутренней безопасности США обсудили с губернаторами некоторых американских штатов удары Вашингтона по Ирану, сообщает ABC со ссылкой на источники.

Стороны затронули тему влияния атаки на обстановку внутри страны. В переговорах также приняли участие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов и представители местных властей, отмечает телеканал.

Федеральное бюро расследований отметило, что усилило работу после удара по Ирану. Сотрудников бюро просят оставаться в офисах, ведомство продолжает мониторинг разведданных.

Губернаторов штатов попросили сохранять бдительность из-за возможности роста кибератак и призвали поддерживать связь с ведомствами, которые могут подвергнуться атакам. В частности, это касается еврейских групп и организаций, отмечает ABC.

По информации источников телеканала, на данный момент у ФБР нет данных о прямой угрозе на территории США.

Президент США Дональд Трамп 23 июня проведет встречу с Советом национальной безопасности для обсуждения ударов по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на опубликованное Белым домом расписание политика.

Власти США предупредили о риске атак внутри страны после ударов по Ирану
Политика

В ночь на 22 июня США атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американские самолеты B-2 сбросили на них не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.

По словам главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, американские удары привели к ущербу объектам ядерной программы Ирана.

Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Позднее президент США заявил, что после ударов Вашингтона в Иране может произойти смена режима.

В американском Министерстве внутренней безопасности сообщили, что конфликт на Ближнем Востоке создает в США обстановку повышенной угрозы и может способствовать попыткам совершения терактов в Штатах.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Беспалько
ФБР США Иран
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп счел слово «уничтожение» точным для ядерных объектов Ирана
Политика
Небензя заявил об открытом «ящике Пандоры» из-за атаки США на Иран
Политика
Нетаньяху заявил о близости Израиля к достижению целей в Иране и Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
«Черный лебедь» на рынке недвижимости. Почему причина в малом бизнесеПодписка на РБК, 08:00
Российский виски потеснил импортный: что мы увидим на полках в будущем Вино, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:55
Суд Москвы ликвидировал фонд содействия «Мемориалу» Политика, 07:53
NYT узнала об отвлекающем маневре с переброской самолетов США к Ирану Политика, 07:47
Как мировые рынки отреагировали на удары США по ядерным объектам Ирана Инвестиции, 07:30
Над Россией за ночь сбили 23 дрона Политика, 07:20
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Западные юристы предложили спецтрибунал для санкционных споров РоссииПодписка на РБК, 07:01
ABC узнал о переговорах ФБР и губернаторов после атак США на Иран Политика, 06:59
Израиль организует рейсы для желающих покинуть страну Политика, 06:41
МИД заявил о нежелании России считать себя врагом западных стран Политика, 06:33
ТАСС узнал детали нового эпизода в деле экс-замглавы Минобороны Иванова Политика, 06:06
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Минцифры предложило запретить перепрошивать мобильные устройства Общество, 05:44