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Война Израиля и Ирана ,  
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Полный текст обращения Трампа к нации после ударов по Ирану

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Война Израиля и Ирана

Полный текст обращения Трампа к нации после ударов по Ирану
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Некоторое время назад вооруженные силы США нанесли массированные точечные удары по трем ключевым ядерным объектам иранского режима — Фордо, Натанз и Исфахан. Все слышали эти названия в течение многих лет, пока они строили эти ужасный разрушительный проект.

Наша цель заключалась в уничтожении иранских мощностей по обогащению урана и прекращении ядерной угрозы, исходящей от государства-спонсора терроризма номер один в мире. Сегодня я могу сообщить всему миру, что удары стали впечатляющим военным успехом. Ключевые ядерные объекты Ирана по обогащению урана были полностью и окончательно уничтожены.

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Политика

Иран, задира Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если они этого не сделают, будущие атаки будут гораздо более масштабными и гораздо более простыми. На протяжении 40 лет Иран говорил: «Смерть Америке, смерть Израилю!» Они убивали наших людей, отрывали им руки и ноги бомбами. Это была их специальность. Мы потеряли более тысячи человек, и сотни тысяч людей по всему Ближнему Востоку и по всему миру погибли в результате их ненависти.

В частности, очень много людей было убито их генералом Касемом Сулеймани. Я давно решил, что не позволю этому случиться. Это не будет продолжаться.

Я хочу поблагодарить и поздравить премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Мы работали как одна команда, как, возможно, ни одна команда не работала прежде. И мы прошли долгий путь к устранению этой ужасной угрозы для Израиля. Я хочу поблагодарить вооруженные силы Израиля за прекрасную работу, которую они проделали.

И прежде всего, я хочу поздравить великих американских патриотов, которые сегодня вечером управляли этими великолепными самолетами, а также всех военных Соединенных Штатов с операцией, подобной которой мир не видел уже много-много десятилетий. Надеюсь, что в этом отношении нам больше не понадобятся их услуги. Надеюсь на это.

Я также хочу поздравить начальника Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, выдающегося генерала, и всех блестящих военных умов, участвовавших в этой атаке.

Несмотря на все это, дальше так продолжаться не может. Наступит либо мир, либо Иран ждет трагедия, гораздо большая, чем та, которую мы наблюдали в течение последних восьми дней. Помните, что у нас осталось еще много целей. Сегодняшняя была самой сложной из всех, и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не наступит быстро, мы будем преследовать другие цели с точностью, скоростью и мастерством. Большинство из них можно уничтожить за считанные минуты.

Нет ни одной армии в мире, которая могла бы сделать то, что сделали мы сегодня. Даже близко нет. Никогда еще не существовало армии, способной совершить то, что произошло накануне. Завтра генерал Кейн и министр обороны Пит Хегсет проведут пресс-конференцию в 8 утра в Пентагоне (15-00 мск). И я хочу поблагодарить всех, и в частности Бога. Я хочу сказать: мы любим тебя, Бог, и мы любим нашу великую армию, храни ее Бог. Благослови, Господь, Ближний Восток, благослови, Господь, Израиль и благослови, Господь, Америку.

Большое спасибо. Спасибо.

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Дональд Трамп авиудары Иран ядерная программа США Касем Сулеймани
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