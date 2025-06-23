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Война Израиля и Ирана ,  
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Власти США предупредили о риске атак внутри страны после ударов по Ирану

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Война Израиля и Ирана
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке увеличивает риски терактов в США, а также вероятность кибератак, считают в министерстве внутренней безопасности. Госдеп призвал проявлять осторожность граждан США по всему миру

Конфликт на Ближнем Востоке создает в США обстановку повышенной угрозы и может способствовать попыткам совершения терактов в Штатах, говорится в бюллетене национальной системы предупреждения о террористической угрозе американского Министерства внутренней безопасности.

Предупреждение было опубликовано 22 июня после того, как Вашингтон вступил в конфликт Ирана и Израиля, нанеся удары по важнейшим объектам иранской ядерной программы. Оно действует до 22 сентября.

В публикации сказано, что вероятность того, что «воинствующие экстремисты» внутри США «самостоятельно мобилизуются на насилие» может возрасти, если «иранское руководство издаст религиозное постановление, призывающее к ответному насилию» против США.

Кроме того, вероятны кибератаки на американские сети, предупреждают в министерстве. По его данным, также Иран намерен преследовать американских чиновников, которых считает ответственными за гибель бывшего командующего подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), генерала-майора Касема Сулеймани в январе 2020 года. Он погиб в результате американского авиаудара вблизи аэропорта Багдада.

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В ночь на 22 июня американские силы нанесли удары по важнейшим объектам ядерной программы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе, в том числе с применение противобункерных бомб. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире».

По данным The Wall Street Journal, Вашингтон через посредников передал Тегерану, что удары по его ядерным объектам — это разовый акт, а не начало «войны с целью смены власти».

Глава Пентагона Пит Хегсет предостерег Тегеран от ударов по американским войскам на Ближнем Востоке. Он показал послание Трампа, в котором говорится, что любое ответное действие Ирана против США «будет встречено с силой гораздо большей», чем при ударах ночью 22 июня.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что Тегеран ответит на атаки США «соответствующим образом».

Госдепартамент США на этом фоне выпустил предупреждение для своих граждан по всему миру, посоветовав им проявлять повышенную осторожность из-за вероятности «демонстраций против граждан и интересов США за рубежом».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
террористическая угроза США Министерство внутренней безопасности теракт кибератаки
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