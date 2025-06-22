Небензя заявил об открытом «ящике Пандоры» из-за атаки США на Иран

Атаки США против Ирана открыли «ящик Пандоры», заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя.

По его словам, мир окажется на грани ядерной катастрофы, если эскалация боевых действий в Иране не остановится. Атаки Вашингтона на иранские ядерные объекты являются колоссальным ударом по глобальному режиму нераспространения, уверен Небензя.

Удар США был неспровоцированным, отметил постпред России.

«Таким образом, Вашингтон в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к позиции международного сообщества и подтвердил, что ради интересов своего израильского союзника он готов поставить на карту безопасность и благополучие всего человечества», — заявил Небензя.

Российский постпред подчеркнул, что Москва «решительным образом» осуждает действия США. Удары по Ирану он назвал «безответственными, опасными и провокационными».

По его мнению, США сознательно отказались от дипломатии в вопросе урегулирования конфликта и отказались от посредничества российской стороны. Проект совместной резолюции России, Китая и Пакистана по прекращению огня на Ближнем Востоке отражает позиции большинства членов Совбеза, добавил Небензя.

Китайский постпред при ООН Фу Цун отметил, что подготовленный Москвой, Пекином и Исламабадом документ содержит призыв «к немедленному и безоговорочному прекращению огня, защите гражданского населения».

Израиль и Иран обмениваются ударами с середины июня. Первым операцию под названием «Восстающий лев» начал Израиль. Поводом он назвал данные о том, что Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. В ответ Иран начал операцию «Истинное обещание 3» и атаковал ракетами израильскую территорию.

В ночь на 22 июня США атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что США должны получить ответ на свою агрессию. По его словам, ночные атаки свидетельствуют о «необоснованности заявлений» американской стороны относительно мирного диалога.