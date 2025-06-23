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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп счел слово «уничтожение» точным для ядерных объектов Ирана

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Война Израиля и Ирана

Американский президент Дональд Трамп назвал слово «уничтожение» точным описанием результата удара США по иранским ядерным объектам. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Уничтожение — точный термин! <...> Самый большой ущерб был нанесен намного ниже уровня земли. В яблочко!», — написал Трамп.

Нанесенный иранским военным объектам ущерб президент США назвал «монументальным». Трамп также описал последствия атаки Вашингтона — в частности, по его словам, крыша одного из объектов после удара «находится значительно ниже уровня земли».

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С середины июня Израиль и Иран начали обмениваться ударами. Израильская сторона в качестве причины атак назвала информацию о том, что Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия.

В ночь на 22 июня США атаковали три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американские самолеты B-2 сбросили на них не менее шести 15-тонных противобункерных бомб, подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.

По словам главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, американские удары привели к ущербу объектам ядерной программы Ирана.

Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Позднее президент США заявил, что после ударов Вашингтона в Иране может произойти смена режима. Ранее глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что задача операции заключалась не в свержении власти в Исламской Республике, а в установлении мира.

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Дарья Беспалько
Иран США Дональд Трамп
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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