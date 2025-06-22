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Нетаньяху заявил о близости Израиля к достижению целей в Иране и Газе

Израиль продолжит действовать в полную силу в рамках операций в Иране и секторе Газа, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

По его словам, Израиль продвигается к своим целям и «очень близок к их достижению». Нетаньяху заверил, что Израиль не будет втянут в войну на истощение, но и не остановит «эту историческую операцию до достижения наших целей»

Израильский премьер отметил, что США нанесли «очень серьезный ущерб» одному из ключевых объектов иранской ядерной программы в Фордо в результате ударов в ночь на 22 июня. Нетаньяху подчеркнул, что так США и Израиль «устраняют угрозу», исходящую от иранской ядерной программы. По его оценке, Израиль также вывел из строя более половины пусковых установок баллистических ракет в Иране.

По мнению Нетаньяху, операция в Иране поможет Израилю достичь целей и в секторе Газа, поскольку «без иранской поддержки все это рухнет». Он имеет в виду поддержку исламистской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, с которой Израиль ведет войну после нападения ее боевиков на израильскую территорию 7 октября 2023 года.

Израильский премьер говорит, что война в секторе Газа может закончиться «в одно мгновенье», если ХАМАС капитулирует, сложит оружие и освободит всех заложников. Нетаньяху также выразил готовность к мирным переговорам с обсуждением плана спецпосланника президент США Стива Уиткоффа.

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