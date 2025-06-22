Глава МИД Ирана сообщил, что едет в Россию для встречи с Путиным

Аббас Аракчи (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр иностранных дел Аббас Аракчи сообщил, что сегодня вылетит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Tasnim.



О предстоящей встрече Аракчи впервые заявил 20 июня. В этот день он провел в Женеве встречу с министрами иностранных дел Франции, Великобритании и Германии, а также главой дипломатии ЕС Кайей Каллас. На переговорах, в частности, обсуждалась иранская ядерная программа.



По итогам переговоров Каллас сообщила, что стороны договорились продолжить встречи. Аракчи также заявил о готовности Тегерана к участию в новом раунде переговоров в ближайшем будущем.

После ударов США в ночь на 22 июня по трем иранским ядерным объектам глава МИД Ирана обвинил Соединенные Штаты в нарушении устава ООН и норм международного права. Аракчи заявил, что Иран оставляет за собой право предпринять все возможные варианты для защиты своих интересов. Каллас, в свою очередь, призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров и не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

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