Глава МИД Ирана сообщил, что едет в Россию для встречи с Путиным
Министр иностранных дел Аббас Аракчи сообщил, что сегодня вылетит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Tasnim.
О предстоящей встрече Аракчи впервые заявил 20 июня. В этот день он провел в Женеве встречу с министрами иностранных дел Франции, Великобритании и Германии, а также главой дипломатии ЕС Кайей Каллас. На переговорах, в частности, обсуждалась иранская ядерная программа.
По итогам переговоров Каллас сообщила, что стороны договорились продолжить встречи. Аракчи также заявил о готовности Тегерана к участию в новом раунде переговоров в ближайшем будущем.
После ударов США в ночь на 22 июня по трем иранским ядерным объектам глава МИД Ирана обвинил Соединенные Штаты в нарушении устава ООН и норм международного права. Аракчи заявил, что Иран оставляет за собой право предпринять все возможные варианты для защиты своих интересов. Каллас, в свою очередь, призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров и не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
В интервью Sky News Arabia 21 июня Владимир Путин заявил, что у России нет данных о стремлении Ирана к созданию ядерного оружия, о чем, по его словам, был неоднократное уведомлен Израиль.
Путин подчеркнул, что на переговорах как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля должна быть «проявлена гибкость». Президент отметил, что Россия выступает против распространения ядерного оружия, в том числе появления его у Ирана. При этом, добавил Путин, Тегеран имеет право использовать ядерные технологии в мирных целях.
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