 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Глава МИД Ирана сообщил, что едет в Россию для встречи с Путиным

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Аббас Аракчи
Аббас Аракчи (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр иностранных дел Аббас Аракчи сообщил, что сегодня вылетит в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Tasnim.

О предстоящей встрече Аракчи впервые заявил 20 июня. В этот день он провел в Женеве встречу с министрами иностранных дел Франции, Великобритании и Германии, а также главой дипломатии ЕС Кайей Каллас. На переговорах, в частности, обсуждалась иранская ядерная программа.

По итогам переговоров Каллас сообщила, что стороны договорились продолжить встречи. Аракчи также заявил о готовности Тегерана к участию в новом раунде переговоров в ближайшем будущем.

После ударов США в ночь на 22 июня по трем иранским ядерным объектам глава МИД Ирана обвинил Соединенные Штаты в нарушении устава ООН и норм международного права. Аракчи заявил, что Иран оставляет за собой право предпринять все возможные варианты для защиты своих интересов. Каллас, в свою очередь, призвала Иран, Израиль и США вернуться за стол переговоров и не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране
Политика
Тегеран, Иран, 13 июня 2025 г.

В интервью Sky News Arabia 21 июня Владимир Путин заявил, что у России нет данных о стремлении Ирана к созданию ядерного оружия, о чем, по его словам, был неоднократное уведомлен Израиль.

Путин подчеркнул, что на переговорах как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля должна быть «проявлена гибкость». Президент отметил, что Россия выступает против распространения ядерного оружия, в том числе появления его у Ирана. При этом, добавил Путин, Тегеран имеет право использовать ядерные технологии в мирных целях.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Мировая реакция на удары США по ядерным объектам Ирана

NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана

WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов

МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране

Обращение Биньямина Нетаньяху к народу после ударов США по иранским ядерным объектам

Основные ядерные объекты Ирана. Инфографика

Полное видео обращения Трампа к американцам. Видео

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Иран Израиль Россия Владимир Путин МИД Ирана
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Как мировые лидеры отреагировали на удары США по Ирану
Политика
Советник спикера парламента Ирана назвал ответом США уничтожение Израиля
Политика
Медведев назвал последствия удара США по Ирану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
IBU назвал крайне низкими шансы российских биатлонистов на Олимпиаду Спорт, 13:44
Кремль объяснил паузу в переговорах России и США Политика, 13:42
МИД назвал атаки США по Ирану безответственными⁠ Политика, 13:32
Тысячелетия гастрономических поисков: как сформировалась китайская кухня РБК и Перекрёсток, 13:32
Иран предупредил о неограниченном ответе при попытке навредить Хаменеи Политика, 13:22
В РФС рассказали об отказе сборной участвовать в турнире в Африке Спорт, 13:17
Как мировые лидеры отреагировали на удары США по Ирану Политика, 13:09
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
NYT назвала точное время удара США по ядерным объектам Ирана Политика, 13:09
Что известно о крупнейшей неядерной бомбе, которой США ударили по Ирану База знаний, 13:07
В Казахстане потерпел крушение частный самолет Общество, 13:06
Глава МИД Ирана сообщил, что едет в Россию для встречи с Путиным Политика, 13:03
Чемпион UFC завершил карьеру на фоне сообщений о проблемах с законом Спорт, 12:54
Советник спикера парламента Ирана назвал ответом США уничтожение Израиля Политика, 12:53
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50