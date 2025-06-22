 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Каллас после удара США по Ирану призвала вернуться к переговорам

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Иран, Израиль и США должны возобновить переговоры, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в социальной сети X.

«Нельзя допустить, чтобы Иран разработал ядерное оружие, — это представляет угрозу международной безопасности. Я призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию», — говорится в сообщении.

Каллас добавила, что 23 июня сложившуюся ситуацию обсудят министры иностранных дел ЕС. 20 июня в Женеве главы МИД Великобритании, Франции и Германии на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи договорились продолжить переговоры по ядерной программе республики.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после удара США также призвал стороны вернуться к дипломатии.

«Мы призываем Иран вернуться за стол переговоров и достичь дипломатического решения, чтобы положить конец этому кризису», — написал он в Х.

NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана
Политика
Тегеран, Иран

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном. Соединенные Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Трамп объяснил удары по ключевым объектам иранской ядерной программы намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». По словам президента, эти объекты «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей», которые США атакуют в случае отказа Тегерана от заключения мира.

По словам заместителя директора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини, из ядерных центров заранее, до удара США, вывезли запасы обогащенного урана. Представительство Ирана при ООН и Арагчи назвали удары США нарушением международного права.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Мировая реакция на удары США по ядерным объектам Ирана

NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана

WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов

МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране

Обращение Биньямина Нетаньяху к народу после ударов США по иранским ядерным объектам

Основные ядерные объекты Ирана. Инфографика

Полное видео обращения Трампа к американцам. Видео

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Иран Израиль США Иранская ядерная программа Кая Каллас ЕС
Материалы по теме
Гендиректор МАГАТЭ анонсировал экстренное заседание из-за Ирана
Политика
Нетаньяху поздравил Трампа после атаки США на объекты Ирана. Видео
Политика
Что известно о ядерной программе Ирана
База знаний
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Как выглядит примененная США против Ирана крупнейшая неядерная бомба Политика, 12:14
Медведев назвал последствия удара США по Ирану Политика, 12:02
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
Инвесторы спрогнозировали скачок цен на нефть после ударов США по Ирану Экономика, 11:41
Reuters узнал, как Трамп принял решение об ударе по Ирану Политика, 11:39
США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Что известно к 11:30 Политика, 11:36
WP узнала, когда Иран мог вывезти уран с атакованных США ядерных объектов Политика, 11:33
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Каллас после удара США по Ирану призвала вернуться к переговорам Политика, 11:13
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Что такое депозитарная расписка и чем она отличается от акций Инвестиции, 11:00
NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана Политика, 10:48
В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля Политика, 10:25
КСИР заявил о первом применении ракеты «Хайбар» против Израиля Политика, 10:23
Гендиректор МАГАТЭ анонсировал экстренное заседание из-за Ирана Политика, 10:19