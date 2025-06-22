Каллас после удара США по Ирану призвала вернуться к переговорам
Иран, Израиль и США должны возобновить переговоры, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в социальной сети X.
«Нельзя допустить, чтобы Иран разработал ядерное оружие, — это представляет угрозу международной безопасности. Я призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию», — говорится в сообщении.
Каллас добавила, что 23 июня сложившуюся ситуацию обсудят министры иностранных дел ЕС. 20 июня в Женеве главы МИД Великобритании, Франции и Германии на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи договорились продолжить переговоры по ядерной программе республики.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после удара США также призвал стороны вернуться к дипломатии.
«Мы призываем Иран вернуться за стол переговоров и достичь дипломатического решения, чтобы положить конец этому кризису», — написал он в Х.
В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном. Соединенные Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Трамп объяснил удары по ключевым объектам иранской ядерной программы намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». По словам президента, эти объекты «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей», которые США атакуют в случае отказа Тегерана от заключения мира.
По словам заместителя директора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини, из ядерных центров заранее, до удара США, вывезли запасы обогащенного урана. Представительство Ирана при ООН и Арагчи назвали удары США нарушением международного права.
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