Каллас после удара США по Ирану призвала вернуться к переговорам

Кая Каллас (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Иран, Израиль и США должны возобновить переговоры, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в социальной сети X.

«Нельзя допустить, чтобы Иран разработал ядерное оружие, — это представляет угрозу международной безопасности. Я призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию», — говорится в сообщении.

Каллас добавила, что 23 июня сложившуюся ситуацию обсудят министры иностранных дел ЕС. 20 июня в Женеве главы МИД Великобритании, Франции и Германии на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи договорились продолжить переговоры по ядерной программе республики.



Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после удара США также призвал стороны вернуться к дипломатии.



«Мы призываем Иран вернуться за стол переговоров и достичь дипломатического решения, чтобы положить конец этому кризису», — написал он в Х.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном. Соединенные Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Трамп объяснил удары по ключевым объектам иранской ядерной программы намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». По словам президента, эти объекты «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей», которые США атакуют в случае отказа Тегерана от заключения мира.

По словам заместителя директора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини, из ядерных центров заранее, до удара США, вывезли запасы обогащенного урана. Представительство Ирана при ООН и Арагчи назвали удары США нарушением международного права.