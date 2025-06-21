Глава МИД Ирана встретится с Путиным

Аракчи посетит Москву 23 июня, об этом он сам сообщил в интервью NBC. 20 июня министр провел встречу с европейскими коллегами в Женеве, на которой обсуждалась в том числе иранская ядерная программа

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 23 июня отправится в Москву, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью NBC. Ранее о предстоящей поездке главы иранского МИДа в Россию сообщали источники издания Axios в дипломатических кругах.

Аракчи 20 июня провел в Женеве встречу с министрами иностранных дел Франции, Великобритании и Германии, а также главой евродипломатии Кайей Каллас. На переговорах, в частности, обсуждалась иранская ядерная программа.

Как сообщила Каллас по итогам переговоров, стороны договорились встретиться снова и обсудить не только ядерную программу Ирана, но и другие вопросы. Аракчи заявил о готовности Тегерана участвовать в новом раунде дискуссий. Встреча в Женеве продолжалась более двух часов.

Иран с середины июня обменивается ударами с Израилем. Последний начал против него операцию «Восстающий лев» и заявил, что она направлена на уничтожение иранских ядерной и ракетной программ.

Возможный выход из конфликта Ирана и Израиля должен учитывать интересы двух сторон, заявлял президент России Владимир Путин. Россия находится в контакте с Израилем и Ираном, не стремится к посредничеству, а предлагает идеи урегулирования конфликта, подчеркивал он.

«Кто говорит, что мы [Россия] должны были сделать больше, — что больше? Начинать какие-то боевые операции — так, что ли? У нас и так идут боевые операции с теми, которых мы считаем противниками тех идей, которые мы защищаем, и теми, кто создает угрозы для Российской Федерации», — сказал президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, позиция, которую Россия занимает в том числе в рамках ООН, соответствует как интересам Ирана, так и Израиля.