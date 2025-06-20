Каллас: Евросоюз и Иран на встрече в Женеве договорились продолжить переговоры

ЕС раскрыл, о чем договорился с Ираном на переговорах о ядерной программе

Иран и ЕС на встрече в Женеве договорились продолжить переговоры по ядерной программе. По словам Каллас, обсуждаться будет не только эта тема, но и «более широкие вопросы, которые у нас есть»

Аббас Арагчи (в центре) выступает перед СМИ после своей встречи с группой европейских министров E3 20 июня 2025 года в Женеве, Швейцария (Фото: Sedat Suna / Getty Images)

Иран и «евротройка» (Франция, Великобритания, Германия) на переговорах по ядерной программе в Женеве договорились продолжить встречи. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Мы договорились продолжать переговоры, очень важно сохранять переговорный процесс открытым», — сказала Каллас по завершении переговоров. Она отметила, что обсуждаться будет не только ядерная тематика, но и «более широкие вопросы, которые у нас есть».

Эскалация обстановки на Ближнем Востоке не выгодна никому, отметила дипломат.

«Хорошим результатом сегодня является то, что мы покидаем комнату с впечатлением, что иранская сторона готова к дальнейшему обсуждению всех важных вопросов», — сказал, в свою очередь, министр иностранных дел Германии Йохан Вадефул, выступая совместно с британским, французским коллегами после встречи.

По его словам, стороны провели «очень серьезные переговоры». Очень важно, чтобы Соединенные Штаты приняли участие в этих дискуссиях и принятии итогового решения по вопросу, добавил министр.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи согласился «вынести на обсуждение все вопросы, включая те, которые ранее не обсуждались», и «продемонстрировал свою готовность продолжить разговор, который мы начали сегодня, и чтобы европейцы оказали содействие, в том числе при участии Соединенных Штатов».

По мнению Барро, решить иранскую ядерную проблему военным путем невозможно. «Военные операции могут отсрочить ее, но не могут полностью устранить», — высказался глава ведомства.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил о стремлении продолжать переговоры с Ираном. Он призвал Тегеран также продолжить переговоры с Соединенными Штатами. «Мы ясно заявили: у Ирана не может быть ядерного оружия», — подчеркнул глава британского МИДа.

Цель Европы и США — добиться, чтобы Иран прекратил обогащение урана, однако «дискуссии об энергетических потребностях Ирана» допустимы, пояснил Лэмми. По его словам, сейчас «есть окно в течение двух недель», когда стороны могут увидеть дипломатическое решение проблемы.

Арагчи также выступил перед журналистами после окончания переговоров. Он поддержал продолжение встреч с «евротройкой» и ЕС и заявил о готовности Тегерана к участию в новом раунде переговоров в ближайшем будущем.

Министр осудил атаки Израиля на ядерные объекты Ирана и выразил «серьезную обеспокоенность» в связи с тем, что европейские страны не стали публично выражать ту же позицию.

Переговоры по иранской ядерной программе между европейскими министрами и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи прошли в Женеве днем 20 июня. Встреча продолжалась более трех часов.