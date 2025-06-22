МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране
Нападение США на ядерные объекты показало, что они принимали участие и в планировании первоначальной атаки Израиля на Иран. Об этом заявил МИД исламской республики, передает IRNA.
«Агрессия США по нападению на мирные ядерные объекты Ирана <...> раскрыла всем преступное соучастие и участие США в планировании и военном нападении [Израиля] на Иран», — сказано в заявлении.
Молчание мирового сообщества насчет случившегося поставит мир под беспрецедентную угрозу, добавили в МИДе.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов