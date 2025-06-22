МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране

Нападение США на ядерные объекты показало, что они принимали участие и в планировании первоначальной атаки Израиля на Иран. Об этом заявил МИД исламской республики, передает IRNA.

«Агрессия США по нападению на мирные ядерные объекты Ирана <...> раскрыла всем преступное соучастие и участие США в планировании и военном нападении [Израиля] на Иран», — сказано в заявлении.

Молчание мирового сообщества насчет случившегося поставит мир под беспрецедентную угрозу, добавили в МИДе.

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