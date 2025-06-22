 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана

NBC: США готовятся к ответному удару Ирана в течение 48 часов
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Администрация Трампа опасается, что Иран может нанести удар по объектам США, особенно в ближайшие 48 часов, пишет NBC. Тегеран подтверждал готовность атаковать объекты на Ближнем Востоке, если Вашингтон вступит в кампанию Израиля
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана, и следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность Вашингтона. Об этом телеканалу NBC заявили два представителя министерства обороны и высокопоставленный чиновник Белого дома.

Будут ли ответные действия Тегерана направлены на объекты внутри или за пределами территории США, или на те и другие, неясно, отметили собеседники телеканала.

США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Что известно к 11:30
Политика

В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Цель заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу, исходящую от главного «спонсора терроризма в мире», заявил Трамп. По его словам, ключевые объекты иранской ядерной программы были «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей».

NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана
Video

Постпредство Ирана в ООН назвало удары США «вопиющим нарушением международного права» и запросило экстренное заседание Совета Безопасности организации. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что его страна оставляет за собой право предпринять любые возможные варианты действий.

За день до того, как США атаковали Иран, МИД исламской республики заявил о готовности страны нанести ответные удары по американским военным на Ближнем Востоке, если США присоединятся к военной кампании Израиля. Такие действия будут осуществлены в рамках права на самооборону, в условиях войны обе стороны атакуют друг друга, говорил Аракчи.

Базы и другие военные объекты США уже несколько месяцев находятся в состоянии максимальной боевой готовности, отмечает NBC. Федеральный чиновник, знакомый с ситуацией сообщил CNN, что правоохранительные органы усилили меры безопасности внутри США после того, как те атаковали ядерные объекты Ирана.

По сведениям The Wall Street Journal, администрация США уведомила Иран, что удары по его ядерным объектам — это разовый акт, а не начало «войны с целью смены власти». Как пишет издание, через арабских чиновников Вашингтон призвал Тегеран вернуться к переговорам о ядерной сделке.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Мировая реакция на удары США по ядерным объектам Ирана

NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана

WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов

МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране

Обращение Биньямина Нетаньяху к народу после ударов США по иранским ядерным объектам

Основные ядерные объекты Ирана. Инфографика

Полное видео обращения Трампа к американцам. Видео

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иран США ядерные объекты воздушные удары
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
WSJ рассказала о послании, которое США передали Ирану через арабов
Политика
Полный текст обращения Трампа к нации после ударов по Ирану
Политика
МИД Ирана обвинил США в планировании первых ударов Израиля по стране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Как выглядит примененная США против Ирана крупнейшая неядерная бомба Политика, 12:14
Медведев назвал последствия удара США по Ирану Политика, 12:02
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
Инвесторы спрогнозировали скачок цен на нефть после ударов США по Ирану Экономика, 11:41
Reuters узнал, как Трамп принял решение об ударе по Ирану Политика, 11:39
США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Что известно к 11:30 Политика, 11:36
WP узнала, когда Иран мог вывезти уран с атакованных США ядерных объектов Политика, 11:33
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Каллас после удара США по Ирану призвала вернуться к переговорам Политика, 11:13
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Что такое депозитарная расписка и чем она отличается от акций Инвестиции, 11:00
NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана Политика, 10:48
В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля Политика, 10:25
КСИР заявил о первом применении ракеты «Хайбар» против Израиля Политика, 10:23
Гендиректор МАГАТЭ анонсировал экстренное заседание из-за Ирана Политика, 10:19