NBC узнал о подготовке США к ответному удару Ирана

Администрация Трампа опасается, что Иран может нанести удар по объектам США, особенно в ближайшие 48 часов, пишет NBC. Тегеран подтверждал готовность атаковать объекты на Ближнем Востоке, если Вашингтон вступит в кампанию Израиля

Тегеран, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана, и следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность Вашингтона. Об этом телеканалу NBC заявили два представителя министерства обороны и высокопоставленный чиновник Белого дома.

Будут ли ответные действия Тегерана направлены на объекты внутри или за пределами территории США, или на те и другие, неясно, отметили собеседники телеканала.

В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Цель заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу, исходящую от главного «спонсора терроризма в мире», заявил Трамп. По его словам, ключевые объекты иранской ядерной программы были «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей».

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Постпредство Ирана в ООН назвало удары США «вопиющим нарушением международного права» и запросило экстренное заседание Совета Безопасности организации. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что его страна оставляет за собой право предпринять любые возможные варианты действий.

За день до того, как США атаковали Иран, МИД исламской республики заявил о готовности страны нанести ответные удары по американским военным на Ближнем Востоке, если США присоединятся к военной кампании Израиля. Такие действия будут осуществлены в рамках права на самооборону, в условиях войны обе стороны атакуют друг друга, говорил Аракчи.

Базы и другие военные объекты США уже несколько месяцев находятся в состоянии максимальной боевой готовности, отмечает NBC. Федеральный чиновник, знакомый с ситуацией сообщил CNN, что правоохранительные органы усилили меры безопасности внутри США после того, как те атаковали ядерные объекты Ирана.

По сведениям The Wall Street Journal, администрация США уведомила Иран, что удары по его ядерным объектам — это разовый акт, а не начало «войны с целью смены власти». Как пишет издание, через арабских чиновников Вашингтон призвал Тегеран вернуться к переговорам о ядерной сделке.