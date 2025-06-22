В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

Мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля, казнили в Иране, передает агентство Nour News.



По данным агентства, мужчина по имени Маджид Мусаиби сотрудничал с израильской разведкой «Моссад» и за криптовалюту передавал секретные сведения об Иране, включая информацию о конкретных лицах. Он еженедельно отчитывался перед своим куратором «в одной из стран Персидского залива».

Агентство Mizan 16 июня сообщило о казни мужчины , обвиняемого в шпионаже и работе на «Моссад». По данным агентства, он передавал чувствительную информацию об Иране за вознаграждение, а также поддерживал связь с двумя офицерами израильской разведки.