В Иране задержали 16 подозреваемых в работе на израильские спецслужбы

Сотрудники разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержали 16 человек по подозрению в работе на израильские спецслужбы в провинции Лурестан. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что задержанные занимались пропагандистской произраильской деятельностью в интернете.

Ранее Tasnim сообщило о задержании группы агентов израильской разведки «Моссад», у них нашли взрывчатые вещества и беспилотники. Точное число задержанных агентство не назвало. По информации Tasnim, агенты собирались устроить массовые теракты.

До этого Иран также задержал двух агентов «Моссада». У них нашли оборудование для 23 дронов, пусковые установки, контроллеры и грузовой автомобиль Nissan, а также более 200 кг взрывчатых веществ.

«Моссад» сыграл важную роль в проведении Израилем операции против Ирана, которая началась с ударов по военным и ядерным объектам в ночь на 13 июня. Часть атак были совершены агентами, находящимися на территории Исламской республики.

17 июня иранские военные нанесли ракетный удар по штаб-квартире «Моссада» недалеко от Тель-Авива. SNN писало, что атаке также подвергся логистический центр Управления военной разведки Израиля «Аман».