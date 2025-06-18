В Иране задержали группу агентов «Моссада» со взрывчаткой и дронами
Иран задержал группу агентов израильской разведки «Моссад», у них нашли взрывчатые вещества и беспилотники, сообщает агентство Тasnim со ссылкой на местных властей.
Группа въехала в город Бехарестан на автомобиле Nissan.Точное количество задержанных агентство не назвало.
«При первоначальном осмотре было обнаружено значительное количество взрывчатых веществ, летательные аппараты, оснащенные системами наведения, современное боевое оружие, современное оборудование связи и системы дистанционного управления», — говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, агенты собирались устроить массовые теракты.
Ранее Иран также задержал двух агентов «Моссад», у них обнаружили оборудование для 23 дронов, пусковые установки, контроллеры и грузовой автомобиль Nissan, а также более 200 кг взрывчатых веществ.
«Моссад» сыграл важную роль в проведении Израилем операции против Ирана, которая началась с ударов по военным и ядерным объектам в ночь на 13 июня. Часть атак были совершены агентами с территории Исламской Республики.
В ту ночь Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана из-за его ядерной программы. Тегеран тогда ответил операцией «Истинное обещание 3».
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