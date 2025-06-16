В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу «Моссада»

Исмаила Фекри задержали зимой 2024 года. Его подозревали в передаче «Моссаду» чувствительной информации, в том числе о расположении секретных объектов и конкретных лицах. Утром 16 июня он был казнен

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Обвиняемого в шпионаже и работе на израильскую разведку «Моссад» казнили в Иране, передает агентство Mizan.

Речь идет об Исмаиле Фекри, которого задержали в декабре 2024 года. По данным агентства, он передавал чувствительную информацию об Иране за вознаграждение, а также поддерживал связь с двумя офицерами израильской разведки.

Следствие полагает, что Фекри пытался передать одному из офицеров «Моссада» по защищенной связи секретную информацию, в том числе данные о расположении секретных объектов, штаб-квартирах, сведения о конкретных лицах и др.

Защита пыталась обжаловать приговор Фекри, однако апелляционная инстанция — иранский Верховный суд — утвердила его. Утром 16 июня мужчина был повешен.

Агентство Anadolu пишет, что Исмаил Фекри был иранцем по национальности. За последние недели в Иране были казнены еще два человека, обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля, отмечает издание.

Израиль и Иран обмениваются ударами с ночи 13 июня. Первым операцию начал Израиль. Поводом он назвал данные о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия. ЦАХАЛ, по собственным заявлениям, своими ударами ликвидировала десятки высокопоставленных иранских военных и экспертов в области ядерных разработок. Тегеран признавал гибель высокопоставленных членов военного руководства.

В израильских операциях за рубежом активно участвует «Моссад». Неназванный представитель спецслужб страны говорил, что разведка Израиля смогла обманом собрать командующих ВВС Ирана на совещание, перед тем как нанести удары.

Накануне Tasnim сообщило со ссылкой на полицию, что в Иране были задержаны два агента «Моссада». У них нашли оборудование для 23 дронов, пусковые установки, контроллеры и грузовой автомобиль Nissan, а также более 200 кг взрывчатых веществ.