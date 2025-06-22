В результате ответной атаки Ирана по Израилю пострадали 16 человек

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В результате ракетного удара Ирана по территории Израиля пострадали 16 человек, сообщила национальная медицинская служба «Маген Давид Адом» в своем телеграм-канале.

По информации медиков, один человек находится в состоянии средней тяжести, он получил ранения от осколков в верхней части тела. Еще 15 человек находятся в легком состоянии с осколочными ранениями и ушибами.

Ракеты были выпущены по Израилю после ударов США по ядерным объектам в Иране. По информации Al Jazeera, ракеты и их осколки упали в десяти местах, в том числе в горном массиве Кармель на северо-западе Израиля, в Хайфе и в Большом Тель-Авиве. Газета Maariv пишет, что Иран выпустил по Израилю залп из 40 ракет.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам президента США Дональда Трампа, на ключевой объект в Фордо был сброшен полный боекомплект бомб. Он назвал удары по иранским ядерным объектам «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира. Цель ударов, по словам Трампа, заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу, исходящую от главного «спонсора терроризма в мире».

Президент США подчеркнул, что ключевые объекты иранской ядерной программы «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей». Он предупредил Иран о новых ударах , если Тегеран немедленно не заключит мир.

В Тегеране сообщали, что вывезли запасы обогащенного урана из ядерных центров заранее. Организация по атомной энергии Ирана назвала действия США нарушением международного права и пообещала продолжить ядерные разработки. Страна запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с произошедшим.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что, нанеся удары, США нарушили устав ООН, а также международное право. По словам Арагчи, Иран оставляет за собой право предпринять все возможные варианты для защиты своих интересов.