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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп назвал условие новых ударов по Ирану

Трамп: им следует заключить мир немедленно, иначе удары повторятся
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Иранскому руководству следует немедленно заключить мир, иначе удары повторятся, заявил президент США Дональд Трамп агентству Reuters.

«Им следует немедленно заключить мир. Им следует немедленно остановиться. В противном случае по ним снова будут удары. Им следует немедленно заключить мир, иначе удары повторятся», — заявил президент США.

Удары по трем ядерным объектам Ирана Трамп назвал «потрясающим успехом».

«Просто огромный успех. Эти невероятные пилоты и гении, которые это сделали, — потрясающие, и, как вы знаете, все три объекта полностью уничтожены», — сказал Трамп.

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В ночь на 22 июня 2025 года США нанесли удар по трем ключевым ядерным объектам в Иране: Фордо, Исфахан и Натанз

Завод по обогащению урана в Фордо — один из ключевых объектов ядерной программы Ирана. Он находится под землей, и Израиль не имеет оружия, которое бы позволило его разрушить, однако у США есть авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP) весом около 13 тонн, которые, как полагают эксперты, способны нанести урон заводу. Это оружие способны нести стелс-бомбардировщики B-2, которые США накануне направили в сторону Ближнего Востока.

Axios уточняет, что Соединенные Штаты задействовали B-2 при бомбардировках по иранским объектам. Израильский чиновник сказал изданию, что Вашингтон заранее уведомил его страну о готовящихся ударах.

Fox News сообщил, что США при ударах по объекту Ирана в Фордо использовали шесть противобункерных бомб весом 15 тонн каждая, которые сбросили с бомбардировщиков B-2. При атаках на объекты в Исфахане и Натанзе были задействованы около 30 крылатых ракет Tomahawk, которые запустили с подводных лодок, уточнил телеканал.

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Дональд Трамп
политик, президент США
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