Трамп назвал условие новых ударов по Ирану

Иранскому руководству следует немедленно заключить мир, иначе удары повторятся, заявил президент США Дональд Трамп агентству Reuters.

«Им следует немедленно заключить мир. Им следует немедленно остановиться. В противном случае по ним снова будут удары. Им следует немедленно заключить мир, иначе удары повторятся», — заявил президент США.

Удары по трем ядерным объектам Ирана Трамп назвал «потрясающим успехом».

«Просто огромный успех. Эти невероятные пилоты и гении, которые это сделали, — потрясающие, и, как вы знаете, все три объекта полностью уничтожены», — сказал Трамп.

В ночь на 22 июня 2025 года США нанесли удар по трем ключевым ядерным объектам в Иране: Фордо, Исфахан и Натанз

Завод по обогащению урана в Фордо — один из ключевых объектов ядерной программы Ирана. Он находится под землей, и Израиль не имеет оружия, которое бы позволило его разрушить, однако у США есть авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP) весом около 13 тонн, которые, как полагают эксперты, способны нанести урон заводу. Это оружие способны нести стелс-бомбардировщики B-2, которые США накануне направили в сторону Ближнего Востока.

Axios уточняет, что Соединенные Штаты задействовали B-2 при бомбардировках по иранским объектам. Израильский чиновник сказал изданию, что Вашингтон заранее уведомил его страну о готовящихся ударах.



Fox News сообщил, что США при ударах по объекту Ирана в Фордо использовали шесть противобункерных бомб весом 15 тонн каждая, которые сбросили с бомбардировщиков B-2. При атаках на объекты в Исфахане и Натанзе были задействованы около 30 крылатых ракет Tomahawk, которые запустили с подводных лодок, уточнил телеканал.