Иран нанес ракетный удар по Израилю после атаки США ядерных объектов
Ракеты были выпущены по Израилю с территории Ирана на фоне ударов США по его ядерным объектам. Об этом сообщила израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.
Силы ПВО Израиля работают над их перехватом целей, добавили там.
Как сообщает телеканал Al Jazeera, ракеты и их осколки упали в десяти местах, в том числе в горном массиве Кармель на северо-западе Израиля, в Хайфе и в Большом Тель-Авиве. Газета Maariv утверждает, что Иран выпустил по Израилю залп из 40 ракет.
Атака Ирана последовала за ударами США по трем его ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам, полный боекомплект бомб был сброшен на главный объект — в Фордо.
Трамп назвал удары по иранским ядерным объектам «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира. Цель США, по словам республиканца, заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу, исходящую от главного «спонсора терроризма в мире».
Президент заявил, что ключевые объекты иранской ядерной программы «целиком и полностью уничтожены», но в Иране осталось еще «много целей».
В Тегеране сообщали, что вывезли запасы обогащенного урана из ядерных центров заранее. Организация по атомной энергии Ирана назвала действия США нарушением международного права и пообещала продолжить ядерные разработки. Иран настаивает, что его ядерная программа преследует только мирные цели. Страна запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с произошедшим.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что, нанеся удары, США нарушили устав ООН, а также международное право. По словам Аракчи, Иран оставляет за собой право предпринять все возможные варианты для защиты своих интересов.
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