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Война Израиля и Ирана ,  
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МАГАТЭ не зафиксировало повышения уровня радиации после ударов США

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Война Израиля и Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране после ударов США. Об этом агентство сообщило в социальной сети X.

«После ударов по ядерным объектам Ирана, включая Фордо, на данный момент не зафиксировано повышения уровня радиации за их пределами. Агентство представит дополнительные оценки ситуации в Иране по мере поступления новой информации», — говорится в сообщении.

Ранее Агентство по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии сообщило, что не зафиксировало повышение радиационного фона после ударов США по объектам в Иране. При этом NASA зафиксировала значительный выброс тепла в районе объекта в Фордо примерно за 30 минут до заявления президента США Дональда Трампа об атаке.

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В ночь на 22 июня США нанесли массированный удар по трем ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп назвал удары по ядерным объектам «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира. Цель США, по словам республиканца, заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу, исходящую от главного «спонсора терроризма в мире».

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал нападение возмутительным и предупредил, что оно будет иметь далеко идущие последствия. Постпредство Ирана в ОНН назвало удары «вопиющим нарушением международного права» и запросило экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

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Евгений Вахляев
Иран Израиль США Иранская ядерная программа радиация МАГАТЭ
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