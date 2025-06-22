МАГАТЭ не зафиксировало повышения уровня радиации после ударов США

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране после ударов США. Об этом агентство сообщило в социальной сети X.

«После ударов по ядерным объектам Ирана, включая Фордо, на данный момент не зафиксировано повышения уровня радиации за их пределами. Агентство представит дополнительные оценки ситуации в Иране по мере поступления новой информации», — говорится в сообщении.

Ранее Агентство по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии сообщило, что не зафиксировало повышение радиационного фона после ударов США по объектам в Иране. При этом NASA зафиксировала значительный выброс тепла в районе объекта в Фордо примерно за 30 минут до заявления президента США Дональда Трампа об атаке.

В ночь на 22 июня США нанесли массированный удар по трем ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп назвал удары по ядерным объектам «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира. Цель США, по словам республиканца, заключалась в том, чтобы остановить ядерную угрозу , исходящую от главного «спонсора терроризма в мире».

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал нападение возмутительным и предупредил, что оно будет иметь далеко идущие последствия. Постпредство Ирана в ОНН назвало удары «вопиющим нарушением международного права» и запросило экстренное заседание Совета Безопасности ООН.