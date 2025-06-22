Трамп заявил о полном уничтожении заводов по обогащению урана в Иране

Главные иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены, заявил президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации после ударов по Ирану.

«Сегодня вечером я могу сообщить всему миру, что эти удары увенчались впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены», — сказал президент США.

Он назвал три ключевых объекта иранской ядерной программы — Фордо, Натанз и Исфахан.

«Нашей целью было уничтожение иранского потенциала по ядерному обогащению и ликвидация ядерной угрозы, исходящей от государства — спонсора терроризма номер один в мире», — пояснил Трамп.

Трамп призвал Ирак к заключению мирного соглашения, в противном случае пообещал продолжить удары. Президент США напомнил, что в Иране еще много других целей для возможных ударов. «Будет либо мир, либо трагедия для Ирана, гораздо больше, чем те, которые мы видели в последние восемь дней. Помните, много целей осталось. Сегодня были самые сложные из них и самые смертоносные. Но если не последует скорого мира, мы нацелимся на другие объекты», — пообещал Трамп.

В ночь на 22 июня США атаковали объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо. На последний, ключевой объект, который находится под землей, сбросили «полный комплект бомб» — по данным Axios и Reuters, Вашингтон задействовал стелс-бомбардировщики B-2, которые способны нести авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP) весом около 13 тонн каждая.



В Тегеране заявили, что заранее эвакуировали три ядерных объекта, удары по которым нанесли США.