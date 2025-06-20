Песков рассказал о реакции России на возможное убийство Хаменеи

Реакция России на возможное убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи будет очень негативной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News. Его слова передает «РИА Новости».

«Очень отрицательно, мы это решительно осудим», — сказал Песков.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, участие США в конфликте Израиля с Ираном приведет к усилению экстремистских сил в Исламской республике.

«Иранское общество очень хорошо организовано и очень консолидировано, и [вмешательство США] приведет к росту экстремизма внутри Ирана. Кроме того, те, кто говорит об этом, должны иметь в виду, что они откроют ящик Пандоры», — предупредил он.



Президент Израиля Ицхак Герцог ранее заявил, что ликвидация Хаменеи не является целью властей страны в ее операции против Ирана. По словам президента, главная цель Израиля — уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана. При этом Герцог отметил, что смена режима была бы «благом» для иранского народа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 июня заявил, что убийство Хаменеи не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец. До этого источники Reuters сообщили, что президент США Дональд Трамп «наложил вето» на план Израиля убить верховного лидера Ирана.



При этом глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби назвал сообщение о «вето» Трампа на убийство Хаменеи «фейком».

Президент США отложил на две недели принятие решения по поводу ударов по Ирану.

Ранее Песков в интервью RT заявил, что возможный удар США по Ирану приведет к эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, Россия может выступить в роли посредника в ирано-израильском конфликте.

МИД России осуждает действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и международное право.