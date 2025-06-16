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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Нетаньяху не исключил убийство верховного лидера Ирана

Премьер Ирана Нетаньяху не исключил убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Али Хаменеи
Али Хаменеи (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters)

Убийство верховного лидера Ирана (рахбара) аятоллы Али Хаменеи не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью ABC News.

Так он прокомментировал публикации западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп «наложил вето» на израильский план убийства Хаменеи из опасений эскалации конфликта. На уточняющий вопрос, станет ли аятолла целью израильских операций, Нетаньяху ответил, что Израиль «делает то, что нужно», отметив, что его целями стали иранские ведущие ученые-ядерщики.

«Иран хочет «вечной войны», и они ставят нас на грань ядерной войны. На самом деле Израиль пытается предотвратить это, положить конец этой агрессии, и мы можем сделать это, только противостоя силам зла», — сказал Нетаньяху.

Комментируя публикацию The Wall Street Journal о сигналах Ирана через арабских посредников к прекращению огня и возобновлению ядерных переговоров с США, израильский премьер говорит, что Тегеран стремится продолжать «фальшивые переговоры» и «водить за нос» Вашингтон, в то же время наращивая арсенал баллистических ракет и создавая ядерное оружие. «Они хотят продолжать создавать две угрозы существованию Израиля, пока они разговаривают. Этого не произойдет», — заявил он.

Нетаньяху отмечает, что Иран является «угрозой для всего мира», а призывы в США не участвовать в конфликте называет «абсолютной слепотой». Он отметил, что Штаты поддерживают Израиль в защите от иранских атак, и поблагодарил Вашингтон за это.

Материал дополняется.

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Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
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