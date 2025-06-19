Песков — в возможных ударах США по Ирану: не хотелось бы это представлять

Песков заявил, что не хочет представлять возможность ударов США по Ирану

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Возможный удар США по Ирану приведет к эскалации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что Москва сочтет этот ход неверным шагом.

«Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это шаг, который способен и обязательно приведет к дальнейшей эскалации. К существенной эскалации, и еще больше осложнит положение дел в регионе», — сказал он в разговоре с RT.

В интервью РБК Песков отмечал, что Россия сможет выступить в роли посредника в ирано-израильском военном конфликте. Отвечая на вопрос о возможной военной помощи Ирану, пресс-секретарь президента отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами этого не предусматривает.

После начала вооруженного конфликта между Израилем и Ираном 13 июня американский президент Дональд Трамп ни раз выступал с заявлением о том, что США могут вмешаться в конфронтацию. Он требовал от Ирана «безоговорочной капитуляции» и назвал свои слова «окончательным ультиматумом».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп примет решение насчет возможной атаки на Иран в течение двух недель.

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Вашингтон уже начал переброску на Ближний Восток военной техники, в том числе самолетов и кораблей. Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп предварительно одобрил план нападения США на Иран. Тегеран пообещал дать «немедленный отпор в соответствии с конкретным планом» третьей стороне, которая решится поддержать Израиль.