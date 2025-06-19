Песков заявил о потенциале Путина в конфликте Ирана и Израиля
Россия сможет выступить в роли посредника в ирано-израильском военном конфликте, заявил в интервью телеканалу РБК пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Президент России Владимир Путин обладает потенциалом для посредничества в конфликте Израиля и Ирана», — сказал Песков.
В первый же день израильской операции против Ирана Путин 13 июня провел телефонные переговоры и с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер выразил «готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности».
На следующий день, 14 июня, Путин провел телефонный разговор с Трампом. Президенты обсудили конфликт Израиля и Ирана, а Трамп заявил, что он, как и Путин, хочет его завершения.
Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о нежелании Израиля принимать посреднические услуги России.
МИД России осуждает действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и международное право.
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