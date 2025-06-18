Хаменеи предупредил США о последствиях войны с Ираном

Верховный лидер заявил, что призывы к Ирану «сдаться» со стороны Трампа «нелепы», «угрозы никогда не повлияют на поведение и мышление иранского народа». Американский президент ранее говорил об ожидании капитуляции Ирана

Али Хаменеи (Фото: Iranian Supreme Leader's Office / Global Look Press)

Иран не будет подчиняться чьему-либо «диктату» и будет стойко противостоять и «навязанной войне», и «навязанному миру», заявил верховный лидер республики Али Хаменеи, передает IRNA.

«Люди, обладающие разумом и знающие Иран, его народ и историю, никогда не станут говорить с этим народом языком угроз, потому что иранский народ непоколебим. Американцы должны знать, что любое военное вмешательство США, несомненно, обернется для них невосполнимым ущербом», — сказал он.

Хаменеи отметил, что нападение Израиля произошло, когда США и Иран вели непрямые переговоры и со стороны последнего не было признаков «жестких или военных действий». Верховный лидер не исключил, что Вашингтон был причастен к израильской атаке. То, что США поддерживают Израиль, Хаменеи назвал показателем его «слабости и беспомощности» и отметил, что Иран продолжит наносить удары по Израилю в «наказание».

Американский президент Дональд Трамп 17 июня заявил, что ожидает безоговорочной капитуляции Ирана в войне с Израилем, а также его полного отказа от ядерного оружия. Источники Axios рассказали, что Трамп рассматривает возможность участия США в операции Израиля и нанесения ударов по иранским ядерным объектам.

Израильский «12 канал» отмечал, что все высокопоставленные чиновники Израиля предполагают близость США к принятию решения о присоединении к операции против Ирана. ABC News отмечал в ночь на 18 июня, что следующие 24-28 часов станут определяющими относительно шагов США, в том числе военных.