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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2025

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ПМЭФ-2025

Президент Владимир Путин 20 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2025. В ходе выступления глава государства даст оценку ситуации в отечественной и мировой экономике, а также международной политике, говорил его помощник Юрий Ушаков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ «будет объемным». В частности, Путин даст оценку «нынешнему этапу развития нашей экономики» и основным направлениям ее развития.

Кремль анонсировал объемное выступление Путина на ПМЭФ-2025
Политика
Владимир Путин

Вечером 18 июня президент России провел встречу с главами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ. На встрече он заявил, что Россия выступает против торговых войн, назвал «невероятной ложью» заявления о планах России напасть на НАТО и озвучил возможные сроки новой встречи делегаций России и Украины.

Главная тема форума в 2025-м: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». По словам Ушакова, свое участие в ПМЭФ подтвердили 20 тыс. человек из 140 стран, которые будут участвовать в «живом и виртуальном форматах».

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Алина Нафикова
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