Общение Путина с журналистами на ПМЭФ. Прямая трансляция
Президент России проводит встречу с главами международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума
Днем 18 июня Путин прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ. Первое мероприятие с его участием стало совещание по экономическим вопросам.
После этого он встретился с главой Нового банка развития, бывшим президентом Бразилии Дилмой Роуссефф.
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Встреча Путина с журналистами зарубежных агентств. Трансляция
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