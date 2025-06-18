Появилось видео общения Путина с зарубежными журналистами на ПМЭФ

Общение Путина с журналистами на ПМЭФ. Прямая трансляция

Президент России проводит встречу с главами международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума

Днем 18 июня Путин прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ. Первое мероприятие с его участием стало совещание по экономическим вопросам.

После этого он встретился с главой Нового банка развития, бывшим президентом Бразилии Дилмой Роуссефф.