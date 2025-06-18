Путин заявил, что Россия выступает против торговых войн

Россия не поддерживает торговые войны и различные ограничения в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин журналистам на ПМЭФ.

«Мы выступаем против торговых войн и ограничений, за справедливый миропорядок», — отметил он.

По словам Путина, торговые войны создают сложности для мировой торговли.

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