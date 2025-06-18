 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин заявил, что Россия выступает против торговых войн

Россия не поддерживает торговые войны и различные ограничения в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин журналистам на ПМЭФ.

«Мы выступаем против торговых войн и ограничений, за справедливый миропорядок», — отметил он.

По словам Путина, торговые войны создают сложности для мировой торговли.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Встреча Путина с журналистами зарубежных агентств. Трансляция

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти

Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть

Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США

АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ

Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании

Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций

Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана

Трамп рассказал о беседе с Путиным

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Владимир Путин торговля Экономика Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Информагентства из недружественных стран зададут Путину вопросы на ПМЭФ
Политика
Первым мероприятием Путина на ПМЭФ стало совещание по развитию экономики
Политика
Песков объяснил слова Трампа о «вчерашнем» разговоре с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Путин назвал возможный выход из конфликта Ирана и Израиля Политика, 00:07
Путин усомнился в роли Германии как посредника по Украине Политика, 00:02
Путин раскрыл, кто в его семье говорит по-китайски Политика, 00:01
Глава ОАК — РБК: «У нас в стране все разбираются в футболе и авиации» Бизнес, 00:00
Путин заявил, что Россия выступает против торговых войн Политика, 18 июн, 23:53
Дуров назвал сильные и слабые стороны Цукерберга Технологии и медиа, 18 июн, 23:47
Трамп оценил возможность смены власти в Иране Политика, 18 июн, 23:42
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Хинштейн рассказал о выборе переселенцев из приграничья Политика, 18 июн, 23:38
Общение Путина с журналистами на ПМЭФ. Прямая трансляция Политика, 18 июн, 23:35
Reuters узнал о переговорах Европы и Ирана о ядерном оружии Политика, 18 июн, 23:32
Путин посетил Консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. Видео Политика, 18 июн, 23:11
Иран направил протест США после высказываний Трампа Политика, 18 июн, 23:05
В Торговой палате США раскрыли реакцию Вашингтона на доклад по санкциям Бизнес, 18 июн, 22:54
Суд в Армении арестовал Карапетяна Политика, 18 июн, 22:48