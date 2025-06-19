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ПМЭФ-2025 ,  
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Кремль анонсировал объемное выступление Путина на ПМЭФ-2025

Сюжет
ПМЭФ-2025
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости)

Выступление президента Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет объемным, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства даст оценку развития экономики страны и наметит основные направления этого процесса.

«Это будет объемное выступление, это будет выступление, где будет дана, конечно же, оценка нынешнему этапу развития нашей экономики, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым наша экономика, с точки зрения президента, должна развиваться», — сказал Песков в интервью «Известиям».

Путин даст оценку также международной ситуации, уточнил пресс-секретарь.

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Президент России прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ 18 июня.

Первым пунктом в повестке Путина на форуме стало совещание по экономическим вопросам. Встреча прошла в Константиновском дворце в Стрельне.

В обсуждении приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, замглавы администрации президента Максим Орешкин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина и президент Сбербанка Герман Греф.

Открывая совещание, Путин напомнил, что в декабре 2024 года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам были сформулированы приоритеты на текущий год.

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