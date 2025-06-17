Ушаков: в ПМЭФ-2025 примут участие 20 тыс. гостей, в том числе делегация из США

Участниками ПМЭФ-2025 будут 20 тыс. гостей, в том числе делегация из США

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Свое участие в Петербургском международном экономическом форуме в этом году (ПМЭФ-2025) подтвердили 20 тыс. человек из 140 стран. Они будут участвовать в ПМЭФ-2025 в «живом и виртуальном форматах», заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Одну из самых представительных делегаций — в составе примерно 80 человек, по словам Ушакова, направляет в Санкт-Петербург страна — гость ПМЭФ-2025 Королевство Бахрейн. Возглавит делегацию сын короля Бахрейна, советник монарха по нацбезопасности и командующий Королевской гвардией Нассер ибн Хамад Аль Халифа.

Как отметил помощник российского лидера, принц прибудет на ПМЭФ, несмотря на сложную ситуацию на Ближнем Востоке из-за ирано-израильского военного конфликта. Это свидетельствует, насколько Бахрейн считает важным поддержание контактов с Россией, пояснил Ушаков.

Помимо сына короля Бахрейна ПМЭФ-2025 посетят политики еще из 50 стран. Среди них, в частности, лидер Боливии Луис Арсе, глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва, президент Сербии Александр Вучич, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле и другие.

Кроме того, с официальным визитом в Петербург прибудет президент Индонезии Прабово Субианто, у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В экономическом блоке ПМЭФ-2025 примут участие делегации из Венгрии, Индии, стран Африки и Ближнего Востока и десятков других государств. Ожидают в Петербурге в эти дни и представителей американского бизнеса.

ПМЭФ-2025 — одна из ключевых международных площадок для обсуждения мировых экономических вопросов и пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Тема форума в этом году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Центральным событием станет пленарная сессия с Владимиром Путиным.