Израиль на фоне ударов по Ирану продлил визы иностранцам до 30 сентября
Иностранцам, которые находятся в Израиле, продлили визу до 30 сентября, сообщает пресс-служба Управления народонаселения и миграции страны. Решение было принято на фоне ударов Израиля по Ирану.
«В связи с недавними событиями Управление по народонаселению и иммиграции объявляет, что визы для иностранных граждан, законно пребывающих в Израиле, которые были действительны 12 июня 2025 года, были автоматически продлены до 30 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.
При этом, как уточнило ведомство, иностранцам не нужно посещать для этого офисы.
Конфликт между Ираном и Израилем начался в ночь на 13 июня. Тогда Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана из-за его ядерной программы, Тегеран, в свою очередь, ответил операцией «Истинное обещание 3». С того дня они обмениваются ударами.
На фоне конфликта власти обеих стран закрыли свои воздушные пространства для полетов гражданских лайнеров, так же поступили Ирак и Иордания, последняя позже открыла свое небо.
Несколько зарубежных авиакомпаний также начали отменять свои рейсы, маршрут следования которых проложен через Иран. Тогда так поступили, в частности, авиакомпании Flydubai, Air Arabia и «Победа».
Кроме этого, Росавиация 13 июня запретила российским перевозчикам выполнять рейсы в Израиль и Иран, а также из обеих стран, равно как и летать в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана. Распоряжение агентства будет актуально предварительно до 2:59 мск 26 июня 2025 года.
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