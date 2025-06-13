Air Arabia приостановила полеты в Россию и еще девять стран

Фото: James Arthur Gekiere / Keystone Press Agency / Global Look Press

Эмиратская авиакомпания Air Arabia приостановила полеты в Россию и еще девять стран после удара Израиля по Ирану ночью 13 июня, сообщает пресс-служба компании в Х.

В числе государств, куда лайнеры временно не будут летать — Иран, Ирак, Иордания, Армения, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Киргизия и Казахстан.

Полеты приостановлены на 13 и 14 июня. Кроме того, «некоторые другие рейсы могут быть задержаны или перенаправлены».

Свои воздушные пространства закрыли Израиль, Иордания, Иран, Ирак. Flydubai отменил 22 рейса в Дубай на те же даты с вылетом из десяти аэропортов России, около 3 тыс. человек вынуждены были поменять планы.

Росавиация «до особого распоряжения — предварительно до 02:59 мск 26 июня 2025 года» запретила российским перевозчикам выполнять рейсы в Израиль и Иран, а также из двух стран, равно как и летать в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана.

«Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном, изменил маршруты некоторых самолетов, «Азимут» и Red Wings временно отменили свои рейсы в Израиль.

Ночью 13 июня Израиль атаковал Иран, заявил, что таким образом решил предотвратить угрозу от быстро развивающейся ядерной программы Тегерана. МИД России осудил удар, призвав не разжигать крупную войну в регионе, а уладить противоречия мирно.